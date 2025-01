Neue «Berlin»-Folgen in Arbeit

International

Netflix hat den Produktionsstart der zweiten Staffel von, dem Spin-off von «Das Haus des Geldes», bekannt gegeben. Pedro Alonso kehrt in die Rolle des legendären Berlin zurück und mit ihm seine gesamte Gang: Michelle Jenner («Isabel») spielt Keila, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Elektrotechnik, Tristán Ulloa («The Asunta Case») ist Damian, ein philanthropischer Professor und Berlins Vertrauter, Begoña Vargas («Welcome to Eden») ist Cameron, eine Kamikaze, die immer am Limit lebt, Julio Peña Fernández («Through my Window») ist Berlins treuer Knappe und Joel Sánchez spielt Bruce, den unerbittlichen Macher der Gang.Die Handlung dieser zweiten Staffel verlagert sich nach Spanien, und der neue Raubüberfall findet in Sevilla statt. Dort treffen Berlin und seine Bande auf neue Charaktere wie Candela, eine unberechenbare und temperamentvolle Frau aus Sevilla, gespielt von Inma Cuesta («The Mess You Left Behind»); den exzentrischen und hedonistischen Herzog von Malaga, Álvaro Hermoso de Medina, gespielt von José Luis García-Pérez («Honor»); und seine mysteriöse und raffinierte Herzogin von Malaga, Genoveva Dante, gespielt von Marta Nieto («Mother»).Die acht Episoden der Serie, die von Álex Pina («La Casa de Papel») und Esther Martínez Lobato («Sky Rojo») kreiert wurden, wurden von ihnen zusammen mit David Barrocal, Lorena G. Maldonado und Itziar San Juan geschrieben und von Albert Pintó («Nowhere»), David Barrocal («Sky Rojo») und Jose Manuel Cravioto («El refugio atómico») inszeniert. Die Dreharbeiten für die zweite Staffel werden über mehrere Wochen in Madrid, Sevilla, San Sebastián und anderen Orten Spaniens stattfinden.