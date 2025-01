Sport-Streamer DYN erhöht die Preise

Vermischtes

Dyn führt ab März 2025 neue Abo-Modelle mit angepassten Preisen und neuen Laufzeiten ein.

Der von Axel Springer betriebene Sportstreamingdienst Dyn hat eine umfassende Anpassung seiner Preis- und Paketstruktur angekündigt, die ab dem 18. März 2025 in Kraft tritt. Die neuen Abo-Modelle sollen sowohl bestehenden als auch neuen Abonnenten mehr Flexibilität bieten. So können Nutzer künftig zwischen verschiedenen Laufzeiten wählen, darunter ein neues sechsmonatiges Abo, das für 14,50 Euro pro Monat erhältlich ist. Zudem haben bestehende Abonnentinnen und Abonnenten die Möglichkeit, ihr Jahresabo vorzeitig zum aktuellen Preis von 12,50 Euro pro Monat zu verlängern.Mit der Anpassung der Modelle geht auch eine Erhöhung der Preise einher. Der Preis für neu abgeschlossene Jahresabos steigt von 12,50 Euro auf 14,50 Euro pro Monat. Für das flexible, monatlich kündbare Abo erhöht sich der Preis von 14,50 Euro auf 19,50 Euro. Unverändert bleibt, dass zehn Prozent jedes Abo-Beitrags in die Initiative «Move Your Sport» fließne, die gezielt in die Nachwuchsförderung investiert. Abonnenten können im eigenen Profil die Sportart auswählen, die gefördert werden soll.Andreas Heyden, CEO bei Dyn, erklärt: „Seit unserem Sendestart 2023 haben wir unser Angebot konsequent um zusätzliche Rechte und Produktverbesserungen erweitert und dabei die Preise stabil gehalten – trotz Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen. Mit über 3.000 Live-Spielen pro Jahr, spannenden Dokumentationen, unterhaltsamen Talkformaten und kompetenter Hintergrundberichterstattung bieten wir Sportfans ein hochattraktives Sportstreaming-Angebot. Diese Qualität und Vielfalt möchten wir weiterhin gewährleisten, ausbauen und zugleich den Wünschen unserer Abonnentinnen und Abonnenten nach flexibleren Abo-Optionen nachkommen. Dabei bleibt unser Ziel klar: das beste Erlebnis für Sportfans zu einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis.“„‚Für Sportfans von Sportfans‘, ist unser Motto. Für uns heißt das: Wir stehen an der Seite der Sportbegeisterten und sind Partner von Ligen und Clubs. Gemeinsam wollen wir unsere Sportarten weiterentwickeln und dabei künftig die verschiedenen Saisonlaufzeiten unserer Wettbewerbe noch stärker berücksichtigen. Wir bieten Fans damit die Möglichkeit, das eigene Abo-Verhalten auch an die individuellen sportlichen Vorlieben anzupassen“, ergänzt Max Ehrhardt, Chief Revenue und Marketing Officer bei Dyn.