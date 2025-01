NBCUniversal sortiert sich neu

Köpfe

Neue Rollen bekommen Pearlena Igbokwe und Frances Berwick.

Die Comcast-Tochter NBCUniversal steht vor einer großen Umstrukturierung. Donna Langley, die im November die Rolle der Präsidentin übernommen hatte, stellte am Donnerstag die neue Führungsspitze vor. Dazu gehört auch Matt Strauss, der kürzlich als Präsident der NBCUniversal Media Group vorgestellt wurde.Pearlena Igbokwe, die bisher für die Universal Studio Group tätig war, wird zusätzlich NBC Entertainment und die fiktionalen Programme von Peacock leiten. Bei NBC Entertainment wird sie für fiktionale und non-fiktionale Formate, Late-Night, Events und Specials verantwortlich sein. Frances Berwick, derzeit verantwortlich für NBCUniversal Entertainment, kehrt zu Bravo zurück. Sie wird, wie schon in der Vergangenheit, neue Shows entwickeln. Darüber hinaus wird sie bei Peacock für non-fiktionale Formate verantwortlich sein. Dazu gehört auch der Bereich True-Crime und Dokumentationen. Corie Henson wird das Unternehmen verlassen.„Diese neue Struktur wird unsere Fernsehstudios, NBC Entertainment, Bravo und Peacock-Programme in einer einzigen, zusammenhängenden Organisation zusammenfassen, die von vollständig integrierten Marketing- und Content-Strategie-Teams unterstützt wird“, schrieb Langley in seinem Memo an die Mitarbeiter. (Es soll die Zusammenarbeit verbessern, die Entscheidungsfindung rationalisieren und unsere Fähigkeit stärken, den Zuschauern überall erstklassige Fernseherlebnisse zu bieten.