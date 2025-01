Zahlreiche Rosenmontagsumzüge im Ersten

TV-News

Das Erste meldet sich wieder aus Mainz, Köln und Düsseldorf.

Bis zu 1,78 Millionen Menschen verfolgten (wann?) am heimischen Bildschirm die Rosenumzüge im Ersten. Auch im Jahr 2025 startet Das Erste am 3. März um 12.10 Uhr in Mainz mit einem. "In Meenz zu feiern, des ist nett, but don`t forget se Zugplakett!", lautet in diesem Jahr das Motto. Über sieben Kilometer zieht sich der närrische Lindwurm durch die Innenstadt. Bis etwa 16.30 Uhr überträgt der SWR Rheinland-Pfalz den Mainzer Rosenmontagszug in voller Länge - mit SWR-Moderatorin Patricia Küll und Co-Moderator Florian Sitte vom Mainzer Carneval Club (MCC). Zugreporter unterwegs sind der Mainzer Comedian Sven Hieronymus und Ulrike Nehrbass vom SWR.Zwischen 14.00 und 15.30 Uhr sendet Das Erste aus Köln. Dieses Jahr geht „der Zoch“ unter dem Motto „FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe“ mit Start am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt durch die Stadt. Thorsten Schorn und Monika Salchert kommentieren den Kölner Rosenmontagszug im Ersten. Zum zweiten Mal als Reporter dabei ist der Kölner Comedian und Schauspieler Martin Klempnow. Aus dem Zugleiterwagen berichtet in diesem Jahr erstmals 1LIVE-Moderator Benni Bauerdick.Anschließend schaltet Das Erste nach Düsseldorf. Der politischste Rosenmontagszug Deutschlands zieht seit jeher durch die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. In diesem Jahr feiert er sein 200-jähriges Jubiläum. Passend dazu lautet das Sessionsmotto: „200 Johr – Hütt on wie et wor“. Freddie Schürheck und Stefan Kleinehr kommentieren, Sebastian Auer ist Reporter vor Ort. Ab 20.15 Uhr kommt die Sendungmit Marcus Gottschalk.