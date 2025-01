Alle Jahre wieder: «Two Weeks to Live» kommt zurück

TV-News

«Game of Thrones»-Star Maisie Williams ist in der sechsteiligen Serie zu sehen.

Am Mittwoch, den 5. Februar 2025, startet ProSieben Fun um 21.05 Uhr die Wiederholung der britischen Dramedy. Im Mittelpunkt der Serie steht Maisie Williams, die vor allem durch «Game of Thrones» internationale Bekanntheit erlangte. An ihrer Seite spielen Sian Clifford, Mawaan Rizwan, Taheen Modak und Sean Pertwee.Kim ist 21, doch sie führt ein eher untypisches Leben fernab von Freunden und dem Trubel der Großstadt. Sie wohnt mit ihrer Mutter zurückgezogen in einer entlegenen Waldhütte, seit ihr Vater brutal getötet wurde. Mit den Jahren wächst in Kim der Wunsch, die Welt zu erkunden. Also beschließt sie, einen Blick in die Vergangenheit ihrer Eltern zu werfen - und die Verantwortlichen für den Mord an ihrem Vater zur Rechenschaft zu ziehen.In Folge zwei wird thematisiert, dass Kims Mutter ein Leben lang erzählt hat, dass der Untergang der Welt bevorsteht. Nachdem die junge Frau von zu Hause weggelaufen ist, erlaubt sich ihre neue Bekanntschaft Jay einen Scherz und behauptet, eine Nuklearkatastrophe steht bevor, die die Menschheit in zwei Wochen vernichten wird. Kim hegt keine Zweifel an der Aussage und begeht daraufhin eine folgenschwere Tat: Sie greift den Gangsterboss Jimmy Davies an, den sie für den Mord an ihrem Vater verantwortlich macht.