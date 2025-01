C+I stellt März-Highlights vor

TV-News

Der Krimi-Sender präsentiert im März 2025 spannende True-Crime-Serien, darunter neue Staffeln von «Vermisst und ermordet» und «Cold Case Files» sowie eine Serie mit Michaela May.

Der Pay-TV-Sender Crime+Investigation hat mehrere Serienhighlights für den Monat März angekündigt. Demnach startet ab dem 16. März die dritte Staffel der britischen Doku-Reihe. In zehn einstündigen Episoden, die sonntags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt werden, werden tragische Fälle beleuchtet, bei denen Vermisstenanzeigen zu Mordermittlungen führten. Die erste Episode, «Sinead Healy», zeigt eindringlich, wie sich polizeiliche Ermittlungen entwickeln, wenn aus einem Vermisstenfall ein Mordfall wird.Zum 73. Geburtstag von Michaela May am 18. März können Fans die Schauspielerin in der True-Crime-Reiheerleben. In einer Episode verkörpert sie Marianne Löhr, eine Krankenschwester, die jahrzehntelang unauffällig arbeitete, bevor sie zu einer Serienmörderin wurde. Die Episode ist jederzeit auf Crime + Investigation Play abrufbar. Profiler Stephan Harbort analysiert in der Doku die komplexen Beweggründe hinter Löhrs Taten und beleuchtet ihre dunkle Seite.Darüber hinaus läuft die Doku-Reiheab dem 4. März immer dienstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Sie zeigt, wie ungelöste Mordfälle durch moderne DNA-Analyse nach Jahren geklärt werden konnten. Ein Highlight ist der Fall des Tankstellenbesitzers Subir Chatterjee, dessen Mörder erst nach fast 20 Jahren gefasst wurde. Mithilfe neuer Technologien gelang es, den Täter zu überführen.