«Hawaii Five-0» kehrt zurück

TV-News

Die Serie wird bei Kabel Eins in der Nacht zum Samstag wiederholt.

Am Wochenende läuft das letzte Mal die Serie «Prodigal Son» beim Fernsehsender Kabel Eins, stattdessen wird eine andere Serie wiederholt. Dabei handelt es sich um, das zwischen 2010 und 2020 von CBS Studios für den Fernsehsender CBS hergstellt wurde. Die Serie mit Alex O’Louhlin, Scott Caan, Daniel Dae Kim und Grace Park erreichte ein Millionenpublikum. Hinter dem Projekt steckten Peter M. Lenkow, Alex Kurtzman und Robert Orci.Die Serie handelt von den Einsätzen der Hawaii Five-0 Task Force, einer fiktiven kleinen, spezialisierten Sondereinheit des Hawaii Department of Public Safety, die von dem ehemaligen United States Navy SEAL Lieutenant Commander Steve McGarrett (United States Navy Reserve) geleitet wird. Die Sondereinheit ist nur dem Gouverneur von Hawaii unterstellt und erhält volle Immunität und Mittel. Die Sondereinheit unterliegt keinen Einschränkungen und wird immer vom Gouverneur unterstützt. Das Team ist in der Lage, Verbrechen zu untersuchen, die von Terrorismus bis hin zu Entführungen sowie Mord und Raubüberfällen reichen.Die Episoden der zweiten und dritten Staffel werden in der Nacht zum Samstag, ab 1. Februar 2025, um 04.10 Uhr wiederholt. Die Episode „Vendetta“ heißt im Original „Mother’s Day“. Steve hat seine Mutter Doris in Japan gefunden. Weil Wo Fat sich im Hochsicherheitsgefängnis befindet, besteht für Doris, alias Shelburne, keine Gefahr mehr, nach Hawaii zu kommen. Zudem soll Wo Fat auf das Festland verlegt werden. Doch bei der Fahrt vom Gefängnis zum Flughafen wird der Wagen, in dem sich Wo Fat befindet, von einem Hubschrauber bei voller Fahrt an den Haken genommen und über dem offenen Meer abgeworfen.