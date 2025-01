Nordische Ski-Weltmeisterschaft am Aschermittwoch

TV-News

Das Erste verzichtet einmal mehr auf seine täglichen Seifenopern.

Am Rosenmontag, 3. März, setzt Das Erste auf drei Karnevalsumzüge, am Mittwoch werden die Telenovelas ebenfalls nicht gesendet. Schließlich setzt Das Erste am Aschermittwoch ab 14.10 Uhr auf die Nordische Ski-Weltmeisterschaft aus dem norwegischen Trondheim. Zunächst bekommen die Zuschauer eine Zusammenfassung des Para-Sprints der Frauen und Männer serviert.Die Reporter vor Ort Torsten Püschel, Jens Jörg Rieck und Tom Bartels berichten ab 14.25 Uhr von der Live-Übertragung des Langlauf Team-Sprints der Frauen und Männer. Ab 15.40 Uhr möchte Das Erste mit dem Skispringen im Mixed Team der Frauen und Männer berichten. Bis 18.00 Uhr soll die Übertragung andauern.Um 20.15 Uhr wiederholt Das Erste den «Großstadtrevier»-Spielfilm „St. Pauli, 06:07 Uhr“ aus dem Jahr 2021. Die Polizistin Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) des PK14 sitzt auf dem Heimweg in der U-Bahn, als ein Streit zwischen drei Männern eskaliert. Sie geht dazwischen – und wird brutal zusammengeschlagen, während die anderen Fahrgäste zuschauen. Niemand greift ein. Für Harry Möller (Maria Ketikidou), Lukas Petersen (Patrick Abozen) und die übrigen Kolleginnen und Kollegen vom „Großstadtrevier“ beginnt eine nervenaufreibende Suche nach den Tätern. Frustrierende Gespräche mit Zeugen bleiben ergebnislos, niemand will etwas gesehen haben. Die Polizistinnen und Polizisten, die täglich ihr Leben für andere riskieren, erfahren selber kaum Hilfe. Als am Hafen ein Toter aufgefunden wird, offenbaren sich neue Abgründe – und Nina gerät plötzlich selbst ins Visier der Ermittlungen.