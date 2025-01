«Hollywood Squares» erhält neuen Sendeplatz

US-Fernsehen

Künftig wird die Show am Mittwochabend zu sehen sein.

Ab dem 29. Januar 2025 wird die CBS-Spielabend-Programmierung umstrukturiert. Die Kultspielshowwechselt auf einen neuen Sendeplatz und eröffnet fortan den Mittwochabend um 20:00 Uhr. Direkt im Anschluss folgt «The Price Is Right at Night» um 21:00 Uhr, bevor «Raid the Cage» den Abend ab 22:00 Uhr abrundet.Eine Besonderheit erwartet die Zuschauer am Mittwoch, dem 5. Februar: Statt «The Price Is Right at Night» wird an diesem Abend um 21:00 Uhr die Spezialausgabeausgestrahlt. Danach kehrt das reguläre Spielabend-Programm in den Folgewochen zurück.Mit dem Wechsel von «Hollywood Squares» auf den früheren Sendeplatz passt CBS sein Mittwochabend-Angebot strategisch an, um die Zuschauer optimal durch den Abend zu begleiten. Alle drei Formate laufen sowohl live als auch on-demand über Paramount+.