George Lopez Special kommt Mitte Februar

US-Fernsehen

Das Comedy-Special soll auch der letzte Auftritt auf der Bühne sein.

Prime Video gab den Premiere-Termin fürbekannt. Das einstündige Special wird am 18. Februar auf Prime Video in mehr als 240 Ländern Premiere haben. In einem Interview im vergangenen Jahr kündigte Lopez an, dass «Muy Católico» sein letztes Stand-up-Special sein wird.In «Muy Católico», das letztes Jahr live aus dem Dolby Theatre gedreht wurde, reflektiert George Lopez in seinem letzten Stand-up-Special über das Älterwerden, die Dynamik in Latino-Familien und kulturelle Eigenheiten. Er nimmt die Herausforderungen des Älterwerdens auf urkomische Weise an und geht auf Generationenkonflikte und Latino-Aberglauben ein. Lopez ist mutig und persönlich und verleiht Geschichten, die sowohl den Humor als auch das Herz seiner Reise ein letztes Mal einfangen, seine komödiantische Stimme.Lopez' illustre und facettenreiche Karriere umfasst Fernsehen, Film, Stand-up-Comedy und Late-Night-Fernsehen. Lopez hat für Latino-Comedians neue Wege beschritten, indem er seine ethnische Zugehörigkeit annahm, sich mit rassistischen Stereotypen auseinandersetzte und auf und abseits der Bühne für seine Gemeinschaft kämpfte. Im Jahr 2024 wählte das TIME Magazine George als einen seiner Latino-Führungskräfte 2024 aus.Er spielt die Hauptrolle in seiner Comedy-Serie für mehrere Kameras für NBC, «Lopez vs Lopez», und ist gleichzeitig der ausführende Produzent. In der Serie ist auch seine leibliche Tochter Mayan Lopez zu sehen. In der Familiensitcom, die kürzlich für die dritte Staffel verlängert wurde, spielen Vater und Tochter die Hauptrollen in einer fiktionalisierten Version ihrer realen Beziehung, in der es um Dysfunktion, Wiederannäherung und all den Schmerz und die Freude dazwischen geht.Im Fernsehen produzierte und spielte Lopez in «Lopez», einer halb-autobiografischen Single-Camera-Sitcom, die zwei Staffeln lang auf TV Land lief. Die Serie handelte von seinem Kampf zwischen zwei Welten und den Krisen, die er oft selbst verursacht. Im Jahr 2014 war Lopez Mitschöpfer und Hauptdarsteller der Multi-Camera-Ensemble-Comedy «Saint George» für FX. Er moderierte zwei Staffeln lang die erste Late-Night-Talkshow von TBS, «Lopez Tonight», und kehrte damit ins Serienfernsehen zurück, nachdem er an der bahnbrechenden Hit-Sitcom «George Lopez» von Warner Bros. Television mitgewirkt, sie geschrieben, produziert und in ihr mitgespielt hatte, die sechs Staffeln lang auf ABC lief.