Amazon bestellt «Rise of the Empress»

«American Horror Story»-Regisseur James Wong wird die Serie unter anderem produzieren.

Amazon teilte mit, dass eszur Serie bestellt hat. Die Serie stammt von JuVee Productions («The Woman King»), Significant Productions («Godfather of Harlem») und Gemma Chan («The Creator») und basiert auf der beliebten Buchreihe mit dem gleichen Namen. Crystal Liu («American Horror Story») wird als Co-Showrunnerin, Drehbuchautorin und ausführende Produzentin der Serie fungieren, zusammen mit dem Golden-Globe-Gewinner und Emmy-nominierten Regisseur und Produzenten James Wong («American Horror Story»).Ein fantastisches altes asiatisches Reich steht kurz vor der Zerstörung, zerrissen von heimtückischen Rivalitäten. Die einzige Hoffnung: Eine Heirat zwischen dem gutaussehenden Thronfolger und einer Prinzessin aus einem der verfeindeten Königreiche. Während der Wettbewerb um die Hand des Prinzen an Fahrt aufnimmt, herrscht Chaos, als eine schillernde Bäuerin namens Xifeng von einer rachsüchtigen Zauberin in den Liebeskrieg geworfen wird. Wird es Xifeng in diesem Märchen von Liebe und Macht gelingen, nicht nur sich selbst, sondern das gesamte Reich zu retten?„Diese Geschichte, die von einer unglaublichen weiblichen Heldin angeführt wird, ist eine inspirierende Erzählung von Stärke und Widerstandsfähigkeit“, sagte Nick Pepper, Leiter der US-amerikanischen SVOD-TV-Entwicklung und -Serien – hundertprozentige Tochtergesellschaft, Amazon MGM Studios. „Crystal, die Teams von JuVee und Significant sowie Gemma haben großartige Arbeit geleistet, um die Magie von Julie einzufangen, und wir freuen uns, James an Bord zu haben, um dieses brillante Projekt auf eine Weise zum Leben zu erwecken, die bei unseren weltweiten Prime-Video-Kunden Anklang finden wird.“„Ich fühle mich geehrt und freue mich sehr über diese Gelegenheit, Julie C. Daos außergewöhnliche Bücher auf die Leinwand zu bringen – eine prächtige, fesselnde Geschichte voller Intrigen mit einer subversiven Heldin für die Ewigkeit“, sagte Liu. “Ich bin überaus dankbar, dass ich diese Reise mit dem legendären James Wong und unseren spektakulären Produzenten JuVee, Significant und Gemma Chan antreten darf. Und ich könnte mir keinen perfekteren Partner als Amazon wünschen, um diese epische, gewagte neue Welt zu erschaffen, die von den wundersamen, verdrehten Dingen angetrieben wird, die wir für die Liebe tun.“„Bei JuVee ist es eine unserer Aufgaben, die Geschichten zu identifizieren, die Grenzen überschreiten können“, sagten Viola Davis, Andrew Wang und Julius Tennon von JuVee Productions. „Julie C. Daos Buchreihe erschafft nicht nur eine fantastische Welt voller Opulenz und Geheimnisse aus der asiatischen Geschichte, sondern stellt auch eine Figur in den Mittelpunkt, die in ihrem Widerstand, das zu sein, was von ihr erwartet wird, die Stärke findet, die ihr die Macht geben könnte, die Welt zu verändern. Wir freuen uns darauf, mit der unglaublichen Crystal Liu, James Wong und unseren Partnern bei Amazon, Significant und Gemma Chan zusammenzuarbeiten, um diese Geschichte auf der Leinwand zum Leben zu erwecken.“Forest Whitaker und Nina Yang Bongiovi von Significant Productions fügten hinzu: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem renommierten James Wong mitzuerleben, wie sich Crystals Vision verwirklicht. Es ist eine wahre Freude, mit Amazon, JuVee Productions und Gemma Chan auf dieser inspirierenden Reise zu sein.“„Ich freue mich sehr, mit diesem inspirierenden Team zusammenzuarbeiten, um Julie C. Daos unglaubliche Bücher auf die Leinwand zu bringen“, sagte Gemma Chan. “Mit der frischen Vision von Crystal Liu, dem geschätzten James Wong und unseren wunderbaren Partnern JuVee, Significant und Amazon MGM Studios könnte ich nicht aufgeregter sein, dass das Publikum die spektakuläre Welt und die unvergesslichen Charaktere von «Rise of the Empress» entdecken wird.“Crystal Liu und James Wong werden als Co-Showrunner, Autoren und ausführende Produzenten fungieren. Zu den ausführenden Produzenten gehören Viola Davis, Julius Tennon und der Leiter der Fernsehabteilung Andrew Wang für JuVee Productions, Forest Whitaker und Nina Yang Bongiovi für Significant Productions sowie Gemma Chan. Die Autorin des Buches, Julie C. Dao, wird als Co-Executive Producer fungieren. Die Serie wird von Amazon MGM Studios produziert.