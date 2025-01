BBC Studios erwirbt «Human»

England

Außerdem präsentiert man neue Stoffe wie «Kingdom» und «Civilisations: Rise and Fall», die man weltweit vertreiben will.

Nach Durchbrüchen in der DNA-Technologie und bemerkenswerten neuen fossilen Funden erzählt die von NOVA koproduzierte fünfteilige Seriedie Geschichte, wie die Menschheit von einer von vielen Hominidenarten zu einer dominierenden Lebensform auf der Erde wurde. Präsentiert von der Paläoanthropologin Ella Al-Shamahi, erzählt diese Serie mit einer Kombination aus Archäologie, Reisebericht und Rekonstruktion die Geschichte, wie wir zu „uns“ wurden: moderne Menschen. Ella wird in die Fußstapfen unserer Vorfahren treten und international bedeutende archäologische Stätten besuchen, um Experten zu treffen, die ihr dabei helfen können, die Geheimnisse unserer tiefen historischen Vergangenheit zu entschlüsseln.Janet Brown, Präsidentin von Global Content Sales, sagte: „Dies ist unsere liebste Zeit des Jahres, in der wir alle unsere Kunden und Partner an einem Ort zusammenbringen können, um das Beste der britischen Kreativindustrie zu feiern und der Welt vorzustellen. Wir haben ein hervorragendes und vielfältiges Programm mit ehrgeizigen neuen Projekten und Geschichten aus allen Genres, die weltweit Gespräche anregen und die Wahrnehmung des Publikums herausfordern werden. In Kombination mit einem einzigartigen Programm, das exklusiven Zugang zu brandneuen Inhalten und kuratierten Panels mit Top-Talenten und Programmgestaltern bietet, stellen wir sicher, dass das diesjährige Showcase für alle unsere Teilnehmer ein weiteres unvergessliches Erlebnis wird.“Zu den vielfältigen Sachbuch-Titeln im Angebot gehört «Walking with Dinosaurs» von BBC Studios Science Unit Productions, das für BBC und PBS in Auftrag gegeben und gemeinsam mit ZDF und France Télévisions produziert wurde. Fünfundzwanzig Jahre nach der Originalserie ist «Walking with Dinosaurs» eine spannende Neuinterpretation einer der beliebtesten BBC-Dokumentationen. Jede Folge erzählt die dramatische Geschichte eines einzelnen Dinosauriers, dessen Überreste derzeit von Dinosaurierjägern ausgegraben werden. Dank modernster Wissenschaft können Experten genauer als je zuvor herausfinden, wie diese prähistorischen Kreaturen lebten, jagten, kämpften und starben.BBC Studios Natural History Unit und BBC AMERICA präsentieren die große neue sechsteilige Tierfilmserie «Kingdom», die die realen Sagen von vier afrikanischen Tierfamilien in einem der ehrgeizigsten Projekte, die jemals von BBC Studios Natural History Unit durchgeführt wurden, auf dramatische Weise erzählt. Die Dreharbeiten dauerten vier Jahre, wobei mehr Zeit an einem einzigen Ort verbracht wurde als bei jeder vorherigen NHU-Produktion. Das Leben und Schicksal unserer vier Familien – Leoparden, Hyänen, Wildhunde und Löwen – sind untrennbar miteinander verbunden, während sie versuchen, in einem abgelegenen und fruchtbaren Flusstal in Sambia Fuß zu fassen. „Kingdom“ wird uralte Rivalitäten, interne Kämpfe um Hierarchie und Status sowie epische Veränderungen im Laufe der Jahreszeiten aufdecken, um die faszinierenden Geheimnisse des Lebens dieser Tiere zu lüften.«Civilisations: Rise and Fall» kombiniert Expertenaussagen mit begrenzten dramatischen Rekonstruktionen und CGI, um die letzten Kapitel von vier der ikonischsten antiken Welten der Geschichte zum Leben zu erwecken und vier deutliche Warnungen aus der Vergangenheit zu enthüllen. Von Krieg über Diktatur bis hin zu Klimawandel und Pandemie zeigt diese neue Folge der epischen Serie, wie die Kräfte, die das Ende der Zivilisationen in der Antike herbeiführten, uns auch heute noch bedrohen.