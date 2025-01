Keith Le Goy leitet Sony Pictures Teleivision

Köpfe

Nachdem Ravi Ahuja zum Geschäftsführer gemacht wurde, rückt Le Goy auf.

Großer Auftritt für Keith Le Goy: Der Manager leitet ab sofort die fusionierten Bereiche Fernsehen, Home Entertainment und Marketing der Sony-Tochter Sony Pictures Television. Darüber hinaus wird er das Management der Kabelnetze in Lateinamerika und Europa beaufsichtigen und schließlich die nationalen und internationalen Produktionen von Sony Pictures Television betreuen. Darüber hinaus wird er das Game Show Business und das Game Show Network leiten. Sein Vorgänger Ravi Ahuja wurde inzwischen zum CEO des Unternehmens ernannt.„Keith hat eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz bei SPE vorzuweisen, sowohl im Vertrieb als auch in den Unternehmen, die er geleitet hat. Er ist strategisch und wachstumsorientiert und hat einen scharfen Verstand“, sagte Ahuja, Präsident und CEO von Sony Pictures Entertainment. “Als enger Partner in unserem TV-Geschäft habe ich aus erster Hand erfahren, dass er ein fantastischer Kollege ist. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in dieser neuen Funktion.Le Goy fügte hinzu: „Es ist ein Privileg, in dieser Zeit des Wandels in der Branche an der Spitze der TV-Gruppe zu stehen. Dank Ravi und unseren unglaublichen Teams ist SPT gut positioniert, um in diesem sich entwickelnden und dynamischen Markt auf unserem reichen Erbe aufzubauen, und ich freue mich auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen“.