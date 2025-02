«Sonic 4» startet im März 2027

Kino-News

Bereits in knapp zwei Jahren soll die Fortsetzung des dritten Teils erscheinen.

Noch vor der Veröffentlichung des dritten «Sonic the Hedgehog» haben Sega und Paramount Pictures eine Fortsetzung des Spielfilms angekündigt. Der dritte Spielfilm, der im Dezember 2024 in die Kinos kam, spielte in den USA 218 Millionen US-Dollar und international 420 Millionen US-Dollar ein. Das Budget blieb mit 122 Millionen US-Dollar im Rahmen.Am 19. März 2027 könnte der vierte Teil weltweit in die Kinos kommen. Die Reihe startete mit einem Einspielergebnis von 319 Millionen US-Dollar, der zweite Teil im Jahr 2022 war mit 405 Millionen US-Dollar noch erfolgreicher. Der dritte Teil ist der bisher erfolgreichste. Regie führte bei allen drei «Sonic»-Filmen Jeff Fowler, Ben Schwartz lieh dem blauen, anthropomorphen Flitzer mit dem Talent, Bösewichte zu vermöbeln, seine Stimme.Das passiert im dritten Teil: Ein Meteorit mit dem außerirdischen Igel Shadow stürzt 1974 in Oklahoma ab und wird vom US-Militär beschlagnahmt. In einer Forschungseinrichtung der Guardian Units of Nations (GUN) experimentiert Professor Gerald Robotnik unter der Leitung von Captain Walters mit Shadows Kräften. Shadow freundet sich auch mit Geralds Enkelin Maria an. Als Gerald, Maria und Shadow eines Nachts aus der Einrichtung fliehen wollen, um zu verhindern, dass Shadow mitgenommen wird, kommt Maria bei einer Explosion ums Leben. Walters schließt die Anstalt, sperrt Gerald ein und versetzt Shadow in einen künstlichen Tiefschlaf.