IMDB-Gründer Col Needham gibt CEO-Posten auf

Köpfe

COO-Chefin Nikki Santoro wird zur Geschäftsführerin befördert.

Nach mehr als 30 Jahren tritt Col Needham, der die IMDB 1990 gegründet hat, als Geschäftsführer zurück. Needham steigt zum Vorstandsvorsitzenden auf, Nikki Santoro, seit 2021 Chief Operation Officer, wird Geschäftsführerin. Needham soll das Unternehmen künftig strategisch beraten. Needham wird weiterhin von seinem Büro im englischen Briostol aus für die Amazon-Tochter tätig sein.„Nach der Gründung von IMDb und 35 Jahren als CEO habe ich mich entschieden, in meine neue Rolle als Gründer und Chairman zu wechseln und die Führung an Nikki Santoro als unsere neue CEO zu übergeben“, sagte Needham in einer Mitteilung. "Nikkis strategische Vision, ihr tiefes Verständnis für unsere Kunden und Produkte und ihr Engagement für Innovation haben bereits während ihrer Zeit als COO zu beeindruckenden Geschäftsergebnissen geführt. Er fügte hinzu, dass Santoros “Erfolgsbilanz bei der Förderung des Wachstums und der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen sie zur idealen Person macht, um IMDb in eine neue Ära zu führen“.„Die Rolle des CEO bei IMDb zu übernehmen, ist sowohl eine große Ehre als auch eine spannende Herausforderung“, sagte Santoro. “Ich bin fest entschlossen, unser globales Team zu führen, während wir IMDb zur weltweit führenden Unterhaltungsressource machen, indem wir das globale Publikum mit den Inhalten verbinden, die es liebt, und Branchenexperten mit beispiellosen Daten und Erkenntnissen unterstützen, die alle auf modernster Technologie und einer leidenschaftlichen Community basieren.“