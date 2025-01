Comcast bündelt Sport & Nachrichten

Vermischtes

Die Kunden der NBC-Mutter können unter anderem die komplette NFL und NBA anschauen.

Comcast hat heute die Einführung von „Sports & News TV“ bekannt gegeben, einem neuen Videopaket für Xfinity-Internetkunden, das Live-Nachrichten, Top-Sportereignisse von NFL, NBA, NHL, MLB und NCAA, Kinohits und Shows sowie Primetime-TV an einem Ort vereint. „Sports & News TV“ ist für einen einfachen monatlichen Pauschalpreis von 70 US-Dollar in Kombination mit Xfinity Internet erhältlich, alles unterstützt durch ein Breitbandnetzwerk, das für Streaming und Live-Sport ausgelegt ist. Das neue Paket umfasst mehr als 50 Fernseh-, Kabelnachrichten- und Sportkanäle, ein Abonnement für Peacock , 300 Stunden Cloud-DVR-Speicher sowie Zugang zu mehr als 100 kostenlosen Streaming-Kanälen, die nahtlos in den Programmführer und das gesamte Browsing-Erlebnis integriert sind.„Mit Sports & News TV haben wir die Top-Netzwerke für Live-Sport und Nachrichten und Peacock, den besten Streaming-Dienst für Sportfans, zusammengebracht, um ein neues Videopaket mit den besten Inhalten zu einem unschlagbaren Preis zu erstellen, das alle innerhalb eines Premium-Seherlebnisses zugänglich ist und es den Kunden leicht macht, die Inhalte zu finden, die ihnen am wichtigsten sind“, sagte John Dixon, Senior Vice President, Entertainment, Comcast.Sports & News TV steht neuen und bestehenden Xfinity-Kunden zur Verfügung und umfasst:• Alle lokalen Fernsehsender, darunter ABC, CBS, FOX, NBC, Telemundo und Univision.• Die Nachrichtensender CNBC, CNN, FOX News und MSNBC.• Sportkanäle mit Live-Übertragungen von College- und Profisport, darunter ACC Network, Big Ten Network, ESPN, FS1, GOLF Channel und SEC Network.• Zugang zu Peacocks umfangreicher Auswahl an Breakout-Originalserien, mehr als 8.000 Stunden Live-Sport, darunter NFL-Football, Premier-League-Fußball, WWE und demnächst NBA-Basketball, Kinohits direkt nach Kinostart, Zugriff auf alle neuen Sendungen von NBC und Bravo am nächsten Tag, beliebte Inhalte aus der Mediathek und tägliche Live-Nachrichten.• 300 Stunden Cloud-DVR-Speicher.• Nahtloser Zugriff auf über 100 Streaming-Kanäle innerhalb des Programmführers, der das bereits umfangreiche Programmangebot mit Kanälen wie American Crimes, E! Keeping Up, FOX Sports, Telemundo Al Dia, TODAY All Day, Sky News und mehr ergänzt.