CNN entlässt zahlreiche Mitarbeiter

US-Fernsehen

Sechs Prozent der Beschäftigen im digitalen Bereich sollen das Unternehmen verlassen.

Warner Bros. Discovery drückt bei seinem Nachrichtensender CNN weiter auf die Kostenbremse. Inzwischen ist klar, dass Geschäftsführer Mark Thompson sechs Prozent der digitalen Breitbandkapazitäten des Unternehmens entlassen muss. Nach Informationen von „Variety“ sind viele seiner Aktivitäten bereits intern durchgesickert.„Unser Ziel ist einfach: Wir wollen CNNs Fokus auf die Plattformen und Produkte verlagern, zu denen sich das Publikum bewegt, und so die Zukunft von CNN als eine der größten Nachrichtenorganisationen der Welt sichern“, so Thompson in einem Memo. “Amerika und die Welt brauchen mehr denn je qualitativ hochwertige, unparteiische und vertrauenswürdige Nachrichtenquellen. Dieser schwierige und manchmal schmerzhafte Prozess des Wandels ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass wir sie weiterhin liefern können.“CNN plant laut Thompson die Einführung eines neuen abonnementbasierten Streaming-Produkts, das es den Nutzern ermöglicht, „unsere Nachrichtensendungen auf jedem beliebigen Gerät zu empfangen. Es steckt noch in den Kinderschuhen, aber wir haben bereits festgestellt, dass es dafür eine riesige Nachfrage gibt, nicht nur in Amerika, sondern in vielen Teilen der Welt“. Die NBCUniversal-Tochter CNBC plant ebenfalls einen eigenständigen Streamingdienst, da sich die Bereiche Finanzen und Unterhaltung nicht überschneiden. Bereits 2022 startete CNN den Dienst CNN+, der allerdings nach 30 Tagen wieder eingestellt wurde.