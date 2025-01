«WISO» zeigt die Baustelle Deutschland

TV-News

Nicoo Schmolke und Julia Wacket haben eine Dokumentation für den Montagvorabend produziert.

Am Montag, den 17. Februar 2025, pausiert die normale «WISO»-Ausgabe, stattdessen ist um 19.25 Uhrvon Nico Schmolke und Julia Wacket zu sehen. Wie kommen wir diesmal aus der Krise? Was muss sterben, damit Neues entstehen kann? Und wer ist jetzt gefragt, die Unternehmen, die Politik oder die Arbeitnehmer?Deutschlands Wirtschaft befindet sich im größten Abschwung seit Jahrzehnten. 2024 wird das zweite Rezessionsjahr in Folge, die Wirtschaftskraft schrumpft. In vielen Unternehmen stehen Standortschließungen und Entlassungen an. Waren Finanzkrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg Opfer externer Entwicklungen, scheinen die Probleme nun weitgehend hausgemacht: Digitalisierung und Erhalt der Infrastruktur wurden verschlafen, Energie und Strom sind knapp und teuer, Fachkräfte fehlen - so lässt sich weder Industrie halten noch neuer Wohlstand schaffen.Über den richtigen Weg aus der Krise diskutiert ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann mit Wirtschaftsfachleuten. Ein Auslandskorrespondent blickt von außen auf unser Land. In Reportagen taucht der Film ein in Unternehmen, die mit dem Wandel kämpfen, und trifft Menschen, deren sicher geglaubter Arbeitsplatz verloren geht.