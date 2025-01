FOX schnappt sich «The 1% Club»

US-Fernsehen

Mit der zweiten Staffel wechselt das Format von Amazon zu FOX.

Der Fernsehsender FOX gab heute bekannt, dass Joel McHale – Star der Hit-Comedy «Animal Control» und der kulinarischen Detektivserie «Crime Scene Kitchen» – zum neuen Moderator vonernannt wurde, das für eine zweite Staffel verlängert wurde. Die Hit-Serie des beliebten internationalen Formats wird von BBC Studios Los Angeles Productions und Magnum Media produziert. Sie wurde ursprünglich in der vergangenen Saison auf Prime Video in den USA und Kanada uraufgeführt und wird nun exklusiv auf FOX für die neue Staffel, die 2025-26 ausgestrahlt wird, zu sehen sein.„Joels herausragendes komödiantisches Timing und sein Charme als Moderator machen ihn bereits zu einem herausragenden Talent hier bei FOX, und jetzt – aufbauend auf dem starken ersten Jahr von «The 1% Club» im Network – bringen wir seine unübertroffene Energie, Respektlosigkeit und sein Charisma in die zweite Staffel ein“, sagte Michael Thorn, Präsident des FOX Television Network. „Wir freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Beziehung zu Joel auszubauen und unsere Partnerschaft mit den unglaublichen Produktionsteams von BBC Studios und Magnum fortzusetzen.“„Ich freue mich zu 1.000.000 Prozent auf die Zusammenarbeit mit FOX als Gastgeber von «The 1% Club»“, sagte Joel McHale. “Ich liebe die Show und das Spiel und garantiere, dass meine Haare, mein Make-up und meine Garderobe in mindestens 68 % der Fälle großartig aussehen werden.“„Leider sind 99 % von uns nicht so witzig wie Joel McHale, was ihn zum perfekten Gastgeber für «The 1% Club» macht. Seine unnachahmliche Herangehensweise an Comedy ist von Natur aus unvorhersehbar und wird das Publikum auf eine spannende Reise mitnehmen, wenn es ihn in Aktion mit unseren Kandidaten sieht, die versuchen, ihren Verstand auf die Probe zu stellen“, sagte Ryan O'Dowd, Präsident von Unscripted, BBC Studios, Los Angeles Productions. „«The 1 % Club» hat sich als riesiger globaler Hit erwiesen, und wir könnten nicht begeisterter sein, mit Rob Wade, Michael Thorn und dem talentierten und leidenschaftlichen Team von FOX zusammenzuarbeiten, die an diese Show und an unsere gemeinsame Vision für diese neue Staffel glauben.“«The 1 % Club» ist eine einzigartige, fesselnde und witzige Unterhaltungsshow, die die Intelligenz der Nation auf die Probe stellt und auf einer wissenschaftlichen Umfrage basiert. Es ist eine Chance, die Funktionsweise Ihres Gehirns anhand einer Reihe von Fragen zu testen, die alle eine richtige Antwort haben, aber auch zu einer Reihe unterhaltsamer falscher Antworten führen können. Hierzulande hält Sat.1 die Rechte und zeigt die Show immer donnerstags.