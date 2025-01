Wiele will ProSiebenSat.1 verlassen

Wirtschaft

Der Aufsichtsratsvorsitzende von ProSiebenSat.1 SE kam zuletzt unter Druck.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Nicht nur drängt der größte Aktionär Media for Europe (MFE) auf eine strategische Abspaltung, auch der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Andreas Wiele hat seinen Rücktritt angekündigt. Bereits im vergangenen Jahr hatte MFE den Vorschlag eingebracht, die Bereiche Dating & Video sowie Commerce & Ventures in eine eigenständige Gesellschaft auszugliedern. Laut MFE soll die Trennung die Fokussierung auf das Kerngeschäft Unterhaltung vorantreiben und die Effizienz steigern. Andreas Wiele, damals Aufsichtsratsvorsitzender von ProSiebenSat.1, hatte betont, dass eine Veräußerung der Assets nicht voreilig erfolgen dürfe, um den Unternehmenswert nicht zu gefährden.Parallel zur geplanten Restrukturierung gab Dr. Andreas Wiele, der seit 2022 den Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 leitet, seinen Rücktritt bekannt. Wiele wird sein Amt nach der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2025 niederlegen. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem geeigneten Nachfolger bereits eingeleitet. In seiner Erklärung würdigte Wiele die Erfolge des Unternehmens während seiner Amtszeit: „ProSiebenSat.1 hat den richtigen Kurs eingeschlagen – von der Investition in lokale Inhalte über das Wachstum von Joyn bis hin zur Wertsteigerung im Commerce & Ventures-Segment. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Amt geordnet in neue Hände zu übergeben.“Vorstandschef Bert Habets bedauerte Wieles Entscheidung: „Seine tiefgreifenden Kenntnisse der Medienbranche und seine Veränderungskompetenz waren eine große Hilfe für das Unternehmen. Wir danken ihm für den wertvollen Austausch und seine Unterstützung.“