Paukenschlag in Los Angeles: Paramount muss Angebot überprüfen

Wirtschaft

Vor der Übernahme durch Skydance könnte das Gericht noch einmal die gesamte Situation verändern.

Eigentlich wollte der Kinobetreiber National Amusement den Film- und Serienverleih Paramount Global, der zuletzt aus CBS und Viacom hervorgegangen war, an Skydance Media verkaufen. An diesem Deal ist auch die Firma RedBird Capital beteiligt. Das US-Fachmagazin „Variaty“ berichtet unterdessen, dass das Unternehmen sein letztes Angebot in Höhe von 13,5 Milliarden US-Dollar noch einmal überdenken müsse. Skydance und RedBird hatten nur acht Milliarden für Paramount Global geboten.„Der Vorstand und seine Berater schienen so erpicht darauf zu sein, einen Deal mit Skydance abzuschließen, dass niemand die ausländische Eigentümerschaft von Skydance vollständig berücksichtigt zu haben scheint“, heißt es in dem Brief von Project Rise Partners. “Das Pentagon hat Tencent kürzlich auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, die angeblich das chinesische Militär unterstützen. Die Regulierungsbehörden werden die geplante Transaktion angesichts der wachsenden Besorgnis über Chinas Kontrolle über Verbraucherplattformen und den Zugang zu persönlichen Daten genau unter die Lupe nehmen. Wenn der Vorstand und seine Berater eine solch ernsthafte Warnung übersehen oder ignoriert haben, werden die Aktionäre natürlich die Gründlichkeit der Due Diligence des Vorstands in Frage stellen. Im weiteren Sinne könnte eine unzureichende Due Diligence die unangemessene Bewertung erklären, die für Skydance, das Unternehmen, das Paramount übernommen hat, gezahlt wurde“.„Im Zusammenhang mit Aktiengesellschaften enthalten die meisten Fusionsvereinbarungen eine Standard-Treuhandklausel, die es einem neuen Bieter mit einem besseren Angebot erlaubt, die Auflösungsgebühr zu zahlen, um den ursprünglichen Bieter für Opportunitäts- und andere Kosten zu entschädigen“, heißt es in dem Brief. “Aus unbekannten Gründen hat der Vorstand oder sein Anwalt eine Treuhandklausel ausdrücklich ausgeschlossen, was den B-Aktionären schadet und Skydance nützt. ... Treuhänderische Ausstiegsklauseln ermöglichen es den Vorständen, eine Transaktionsvereinbarung zu kündigen, wenn ein besseres Angebot eingeht, bevor die Transaktion von den Aktionären genehmigt und abgeschlossen wurde. Enthält die Vereinbarung keine solche Ausstiegsklausel, kann die Entscheidung des Vorstands als „exklusiv und bindend“ angesehen werden. Eine Rechtfertigung für diesen unnötigen einseitigen Werttransfer an Skydance ist nicht ersichtlich. Diese „Deal-Schutzklauseln“ schützen die Aktionäre nicht“.