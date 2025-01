ProSieben holt «Fake News» Mitte Februar zurück

TV-News

Die KI-Comedy mit Linda Zervakis wird immer montags ausgestrahlt.

Ab dem 17. Februar kehrt die Comedy-Sendungauf die Bildschirme zurück, wie ProSieben nun bestätigte. Zuvor hatte der Sender bereits angekündigt, ab dem 14. Februar neun neue Folgen aufzuzeichnen. Diese werden immer montags um 21:20 Uhr ausgestrahlt. Was zuvor zu sehen sein wird, steht derzeit noch nicht fest. Sebastian Pufpaff mit «TV total – Aber mit Gast» und Chris Tall mit «Chris DU das hin?» verabschieden sich am heutigen Abend, 27. Januar, vorerst aus dem Programm.Durch «Fake News» führt die ehemalige «Tagesschau»-Sprecherin und «ZOL»-Moderatorin Linda Zervakis. Gemeinsam mit Comedian Benni Stark begrüßt sie das Publikum aus dem Studio und präsentiert in KI-Einspielern, Sketchen und Reportage-Beiträgen wöchentlich die besten und lustigsten „Fake News“ zum aktuellen Geschehen. Katrin Bauerfeind kommentiert und analysiert derweil ausgewählte Themen. Komplettiert wird das «Fake News»-Team durch wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen.Die erste Ausgabe der KI-Comedy-Show war am 18. Dezember 2024 erfolgreich. Auf dem Sendeplatz am Mittwochabend nach «TV total» verbuchte «Fake News» ordentliche 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. «Fake News» ist eine Produktion von Brainpool und wird im Studio Köln-Mülheim umgesetzt.