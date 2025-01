RTL plant zwei neue «Das große Geo Quiz»-Sendungen

TV-News

Derzeit moderiert Sonja Zietlow in Australien das Dschungelcamp. Ende April steht sie an der Seite von Dirk Steffens vor der Kamera.

Seit dem Frühsommer 2023 führen Sonja Zietlow und Wissenschafts-Experte Dirk Steffens durch die RTL-Show, das einst als «Die große Geo-Show – In 55 Fragen um die Welt» gestartet war. Wie im Vorjahr plant RTL auch in 2025 wieder zwei Ausgaben der Quiz-Show. Im Studio Köln-Mülheim werden am 24. und 25. April die beiden neue Folgen aufgezeichnet, ein Sendetermin steht derweil noch nicht fest.Am Konzept ändert sich derweil nichts: Drei prominente Duos treten in spannenden Quiz- und Aktionsrunden im Studio gegeneinander an. In jeder Runde geht es um faszinierende Themen aus der großen weiten Welt: Von den Polarlichtern bis zur Tiefsee zeigt die Show die Wunder unseres Planeten. Kurzweilige und informative Einspielfilme leiten jede Runde ein, die Aktionsrunden versprechen spannende Abwechslung. Welche Promis an der Sendung teilnehmen, hat RTL noch nicht verraten.Im vergangenen Jahr lief es für die Samstagabend-Show etwas wechselhaft, was aber vor allem an den Olympischen Spielen gelegen haben dürfte. Obwohl die Reichweite in der Zielgruppe mit 0,35 und 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen Ende Juli 2024 konstant war, schwankten die Marktanteile zwischen 12,6 und 9,0 Prozent. Die schwächere Ausgabe lief in Konkurrenz zu den Pariser Spielen. Zumindest diese sportliche Konkurrenz wird dem «großen Geo-Quiz» in diesem Jahr nicht in die Quere kommen.