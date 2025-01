Am 23. Februar startet «The Baldwins»

US-Fernsehen

Die neue Reality-Show mit Alec Baldwin wird beim Fernsehsender TLC ausgestrahlt.

TLC kündigtean, eine neue Reality-Serie, die einen intimen Blick hinter die Kulissen des Lebens von Alec und Hilaria Baldwin und ihren sieben Kindern bietet. Die Sendung feiert am Sonntag, dem 23. Februar, um 22:00 Uhr Premiere. Diese Serie zeigt die Höhen und Tiefen des Familienlebens, mit den Herausforderungen und dem Humor, die mit der Erziehung einer großen Familie in der Öffentlichkeit einhergehen.In der Premiere der Staffel feiern Alec und Hilaria den neunten Geburtstag ihres ältesten Sohnes Rafael und begeben sich, um dem Lärm der Stadt zu entkommen, nach East Hampton, um eine jährliche Sommertradition fortzusetzen. Doch mitten in der Feier herrscht Unsicherheit, da Alec vor Gericht steht. Alec und Hilaria navigieren durch die emotionale Komplexität des Augenblicks und versuchen dabei, das Leben ihrer Kinder so stabil wie möglich zu halten.„Diese Serie gibt den Zuschauern einen Einblick in unser Familienleben – mit allen Höhen und Tiefen, allen guten und schlechten Seiten und allem, was dazwischen liegt. Wir hoffen, dass die Zuschauer sich mit unseren Erfahrungen und der Liebe, die wir teilen, identifizieren können. Die Dreharbeiten zu der Serie waren eine unglaubliche Reise, und wir sind stolz darauf, TLC als Partner bei der Erzählung unserer Geschichte zu haben“, so Hilaria & Alec Baldwin.„TLC war schon immer eine Plattform für fesselnde Geschichten. Mit «The Baldwins» erhalten die Zuschauer einen noch nie dagewesenen Einblick in die Familiengeschichte von Alec und Hilaria Baldwin“, sagte Howard Lee, Präsident von TLC. “Während sie sich als Eltern, Ehepaar und im Rampenlicht zurechtfinden, verbindet die Serie Momente der Freude, des Chaos und der Aufrichtigkeit und bietet so ein authentisches Porträt jenseits der Schlagzeilen.“Während der gesamten Staffel wird es in «The Baldwins» urkomische Momente am Esstisch geben, offene Gespräche über psychische Gesundheit und ihren sich ständig weiterentwickelnden Erziehungsstil. Die Serie zeigt, wie das Leben der Baldwins wirklich ist – chaotisch, lustig, anstrengend und voller Liebe. Auch die Dynamik von Alec und Hilaria als Paar wird im Mittelpunkt stehen, mit Momenten, die ihre tiefe Partnerschaft zeigen, während sie Hand in Hand durch Herausforderungen navigieren. Mit sieben Kindern im Schlepptau mangelt es im Haushalt der Baldwins nie an Aktivitäten, aber Alec und Hilaria nehmen den Wahnsinn mit einer ansteckenden Energie an und zeigen den Zuschauern die Schönheit einer Familienerziehung, die alles andere als gewöhnlich ist.