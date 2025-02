Buchclub

Zwei Fremde, eine Wohnung - ist es Liebe auf den ersten ... Biss?

Die Künstlerin Cassie Greenberg hat Geldsorgen und braucht dringend eine neue Bleibe. Da kommt ihr ein überraschend günstiges WG-Zimmer im besten Viertel Chicagos gerade recht, aber wo ist der Haken? Nach dem Einzug merkt sie schnell, dass ihr neuer Mitbewohner Frederick J. Fitzwilliam ganz anders ist als andere Männer: Er schläft den ganzen Tag, ist nachts oft unterwegs und redet wie aus der Zeit gefallen. Außerdem ist er ungewöhnlich aufmerksam und hinterlässt Cassie liebevolle Zettel und süße Geschenke. Umso größer ist der Schock, als sie endlich hinter sein Geheimnis kommt: Frederick ist ein Vampir! Grund genug, schnell das Weite zu suchen, wäre sie nicht gerade dabei, sich in ihn zu verlieben...„Roommates to Lovers mal anders: Diese humorvolle RomCom mit Biss erwärmt selbst das kälteste (Vampir-)Herz!“ Illustriert wird der Roman mit kleinen Gemälden zu Beginn jedes neuen Kapitels, Fledermäusen auf jeder Seite als Seitenzahl, Textnachrichten sowie Zettelbotschaften, die für Abwechslung beim Lesen sorgen und die Seiten nicht so karg wirken lassen.Der Roman ist bereits im Original am 28. September 2023 in den USA erschienen. Hier sind die Bewertungen mit 3,6 von 5 Sternen auf der Website von Thalia recht gut. #bücherwurm® schrieb mit einer Bewertung von 3 Sternen: „Es ist eine sehr einfache und non-dramatische Geschichte. Es gibt lustige und süße Momente. Mich persönlich hat die Geschichte nicht richtig abgeholt und ich konnte die beiden Charaktere nicht so richtig zusammen sehen, weswegen es mir nicht so gefallen hat, wie ich dachte. Aber es ist auf jeden Fall geeignet für jemanden, der etwas kurzes, leichtes und ohne viel Drama für Zwischendurch sucht.“Mayvi schrieb mit 4 Sternen, es sei eine perfekte Feel Good Romance: „Wirklich süß geschrieben, die Charaktere sind beide sehr sympathisch Ist jetzt kein Buch, welches einem tage/wochenlang im Kopf bleibt, aber es hinterlässt einen mit einem guten Gefühl :)“ Hannah schrieb ebenfalls mit einer Bewertung von 4 Sternen, dass es sich um eine Romance für zwischendurch handele: „Sehr angenehm zu lesendes Buch, das mich immer wieder zum Schmunzeln gebracht hat. Tolle (erwachsene) Charaktere mit süßer Dynamik. Der Plot war mir am Ende zu schnell und einfach abgehandelt, aber dieses Buch liest man nicht für den Plot sondern für die Vibes, und die sind super!“Die deutsche Ausgabe des Buches „My Roomate is a Vampire“ erschien im blanvalet Verlag am 22. Januar 2025. Der Roman ist als Taschenbuch für 13,00 Euro erhältlich und wurde von Sonja Fehling aus dem Amerikanischen übersetzt. Geschrieben hat ihn die hauptberufliche Journalistin Jenna Levine. Nach Feierabend schreibt sie - am liebsten nachts - Liebesromane, in denen ihre charmanten Figuren Witziges und Absurdes erleben. Wenn sie nicht gerade als Anwältin, Professorin oder Autorin arbeitet, verbringt sie ihre Freizeit am liebsten mit ihrem Mann, ihrer Teenager-Tochter und ihren Katzen. „My Roomate is a Vampire“ ist ihr erster Roman.