CBS arbeitet an «Evening News»

US-Fernsehen

Am Montag ging die neue Sendung On Air.

CBS hat in den letzten Monaten seine Abendnachrichtenüberarbeitet. Mit dem neuen Konzept will sich CBS News von den Nightly News (NBC) und World News Tonight (ABC) abheben. Schon in den ersten Minuten wird diese Veränderung sichtbar, denn es gibt keine Aneinanderreihung von Nachrichten mehr, stattdessen stehen tiefer gehende Geschichten im Vordergrund.Die Moderatoren John Dickerson und Maurice DuBois führten die Zuschauer durch einen längeren als erwarteten Beitrag über die Schwierigkeiten, Versicherungen für die von den jüngsten Waldbränden betroffenen Kalifornier zu finden, durch einen investigativen Bericht über die Bemühungen des chinesischen Geheimdienstes, Mitglieder des US-Militärs zu rekrutieren, und durch kurze, nur wenige Sekunden dauernde Hinweise auf einige der Schlagzeilen des Tages.„Wir räumen auf“, erklärte Bill Owens, der ausführende Produzent von «60 Minutes», der die «Evening News» in sein Portfolio aufgenommen hat, im August in einem Interview mit „Variety“. “Wir werden uns nicht mit Dingen beschäftigen, von denen wir glauben, dass die Leute sie sehen wollen, sondern wir werden uns auf echte, seriöse Berichterstattung konzentrieren. Wir werden zu unseren Themen zurückkehren und unseren Reportern vor Ort zuhören, was sie zu sagen haben, ohne uns um die Schlagzeilen im Internet oder in den Zeitungen zu kümmern“.