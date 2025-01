Paramount Global lehnt letztes Angebot ab

Wirtschaft

Das Unternehmen wolle sich weiterhin von Skydance Media und RedBird Capital Partners kaufen lassen.

Am vergangenen Freitag wurde geurteilt, dass Paramount Global seine Übernahme-Aspekte noch einmal überdenken müsse. Dads Gerichte teilte mit, man müsse das Last-Minute-Gegenangebot von Project Rise Partners ernsthaft diskutieren. Zum Schluss wurden 13,5 Milliarden US-Dollar vorgelegt.Skydance und RedBird Capital Partners wollen Paramount Global weiterhin für acht Milliarden kaufen. Der Sonderausschuss von Paramount hat am Montag das jüngste Angebot noch einmal diskutiert. „Die Transaktionsvereinbarung zwischen Paramount und Skydance Media ermöglichte es dem Sonderausschuss, während der inzwischen abgelaufenen 45-tägigen Go-Shop-Periode, in der Vertreter des Sonderausschusses mehr als 50 Drittparteien kontaktierten, um festzustellen, ob sie Interesse an einem Angebot zur Übernahme von Paramount hatten, ein besseres Angebot zu unterbreiten“, erklärte der Ausschuss.„Project Rise Partners hat während dieses Zeitraums und auch während des vorangegangenen siebenmonatigen Verkaufsprozesses für Paramount kein Angebot abgegeben. Es ist unklar, welche Ziele PRP verfolgt; Paramount ist jedoch an seine Vereinbarung mit Skydance Media gebunden und wird keine Zusammenarbeit mit PRP eingehen, die gegen diese Vereinbarung verstößt“, heißt es weiter.