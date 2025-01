«Die Simpsons»: Free-TV-Premieren am Vorabend

TV-News

Kurswechsel in Unterföhring: Nach schwachen Primetime-Ergebnissen von «Die Simpsons» zeigt ProSieben die 35. Staffel als Free-TV-Premiere ab März auf dem gewohnten Sendeplatz um 18:10 Uhr.

Als ProSieben im vergangenen Herbst die ersten sechs Folgen der 35. Staffel vonausstrahlte, setzte sich der Negativ-Lauf der Zeichentrickserie fort. Im Schnitt verfolgten nur 0,26 Millionen Zuschauer die Episoden, die in der 22-Uhr-Stunde ausgestrahlt wurden. Die Marktanteile lagen bei sehr niedrigen 1,4 Prozent im Gesamtmarkt und 4,0 Prozent in der Zielgruppe.Auf diese Entwicklung hat der Unterföhringer Sender nun reagiert. Die restlichen Free-TV-Premieren werden abseits der Primetime auf dem gewohnten Sendeplatz am Vorabend ab 18:10 Uhr ausgestrahlt. Laut Ankündigung zeigt ProSieben zwischen dem 3. und 7. März die Folgen eins bis sieben der 35. Staffel, ehe es am Montag, 10. März, mit der Folge „Unser kleines Farmhouse“ weitergeht. Darin wird Homer zu Unrecht beschuldigt, einen Stromausfall verantwortet zu haben. Er versucht verzweifelt, sich zu verteidigen, doch niemand in der Stadt glaubt ihm. Leider zweifelt selbst Marge an seiner Unschuld.Darüber hinaus hat ProSieben für Sonntag, 9. März, eine Sonderprogrammierung angekündigt. Im Anschluss an «Wer stiehlt mir die Show?» sind ab 23:25 Uhr erstmals drei X-Rated (FSK 16) Halloween-Folgen zu sehen. Es handelt sich um die Folgen „Die Homer-Mutation“ (23:25 Uhr) aus Staffel 35, „Simpsonsworld“ (00:05 Uhr) aus Season 34 und „Der Exorzismus von Maggie Simpson“ (00:35 Uhr) aus der 29. Runde.