«Die Kaiserin» endet nach Staffel 3

TV-News

Netflix hat die Verlängerung der Historien-Serie bekannt gegeben. Die dritte Staffel wird gleichzeitig auch die letzte sein.

Elisabeth von Österreich war im deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten ein gern genommenes Objekt filmischer Inszenierungen. In den vergangenen Jahren wurde Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, genannt „Sissi“, gleich zweimal zur Vorlage für unterschiedliche Serien. RTL+ produzierte vier Staffeln von «Sisi», die im vergangenen Dezember endete. Und auch Netflix widmete sich der historischen Figur und lud bislang zwei Staffeln auf die internationale Streamingplattform. Nun gab das kalifornische Unternehmen bekannt, dasseine dritte Staffel erhält. Diese wird gleichzeitig auch das Serien-Ende sein.Für die finalen Folgen stehen Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan, Johannes Nussbaum in ihren jeweiligen Rollen vor der Kamera. Katharina Eyssen fungiert auch bei der dritten Staffel des Historiendramas als Showrunnerin, kreativ unterstützt von Executive Producer Robert Eyssen. Für die Produktion zeichnet erneut die Sommerhaus Serien GmbH um die beiden Executive Producer Jochen Laube und Fabian Maubach verantwortlich. Scarlett Lacey kehrt ebenfalls als Executive Producerin zurück.„Wie viele Menschen wir ein zweites Mal auf der ganzen Welt erreichen und berühren konnten, macht mich manchmal sprachlos. Und diese Arbeit jetzt gemeinsam mit unserem Team und dem einzigartigen Ensemble fortsetzen und zu Ende bringen zu können, ist nichts anderes als ein Geschenk für uns“, so Showrunnerin Katharina Eyssen. Executive Producer Robert Eyssen ergänzt: „Unser Anspruch war es immer, eine Serie auf internationalem Niveau zu erschaffen, und das ist natürlich auch unser Anspruch für die dritte Staffel!“Vice President Content DACH bei Netflix , Katja Hofem freut sich auf die dritte Staffel: „Das Publikum hat Kaiserin Elisabeths Leben durch glückliche, aufregende und dramatische Zeiten in den letzten beiden Staffeln begleitet. Wie schön, dass wir diese Geschichte in einer dritten Staffel mit dem wunderbaren Team vor und hinter den Kulissen und mit Sommerhaus als Produktionspartner weitererzählen.”„Dass wir mit Sommerhaus sowohl mit Katharina Eyssen und Robert Eyssen als auch mit dem wunderbaren Team von Netflix DACH zwei weitere Jahre gemeinsam an unserer Serie arbeiten dürfen, erfüllt uns mit großer Freude!”, fügt Produzent Jochen Laube der Sommerhaus Serien GmbH hinzu. „Dass wir dies geschafft haben, verdanken wir der herausragenden Arbeit hunderter passionierter Menschen in allen Gewerken. Mit dem Engagement und der Qualität eines solchen Teams auch in diese dritte Staffel gehen zu können, ist ein großes Privileg.”