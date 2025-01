Neue «Dinge gibts..!»-Staffel: Panagiota Petridou ersetzt Oliver Pocher

TV-News

In diesem Jahr plant RTLZWEI sechs neue Folgen der Spielshow.

Im vergangenen Jahr testete RTLZWEI am Donnerstag verschiedene einstündige Show-Formate. Dazu zählte auch die Promi-Spielshow, die zweimal auf dem 21:15-Uhr-Slot ausgestrahlt wurde. Nun hat der Grünwalder Sender eine neue Staffel angekündigt, bei der es zu einer personellen Änderung kommt. Statt Oliver Pocher wird Panagiota Petridou durch die sechs geplanten Folgen führen. Für die ehemalige «Biete Rostlaube, suche Traumauto»-Moderatorin ist es der nächste Auftrag bei RTLZWEI, nachdem sie bereits «Die Retourenjäger» präsentiert hatte.„Panagiotas Zocker-Mentalität, die sie bereits selbst als Teilnehmerin in zahlreichen Formaten unter Beweis stellte, macht sie zudem zum perfekten Fit für die Moderation der prominent besetzten Gameshow“, heißt es vom Sender in einer Mitteilung. Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI, erklärt: „Panagiota Petridous sympathisch direkte Art steigert die Spielfreude bei den Gästen und macht Lust, mitzuraten. Sie ist deshalb die optimale Besetzung für die Moderation der Gameshow. Wir freuen uns sehr, die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Panagiota weiter ausbauen zu können und sie als Gesicht für «Dinge gibt’s..!» an Bord zu haben.“In «Dinge gibt’s..!», das von Fernsehmacher GmbH & Co. KG produziert wird, treten drei Promi-Duos an, um den Wert der ihnen präsentierten Dinge schätzen. Wer den höchsten Wert setzt, macht den Stich. Das Team mit den meisten Stichen holt am Ende den Sieg, dabei geht es um Fragen, wie viel beispielsweise eine Keramikvase, eine seltene Briefmarke oder ein Privatkonzert von Helene Fischer kostet.