Jennifer Garner spielt bei «Five-Star Weekend» mit

US-Fernsehen

Die Emmy-nominierte Schauspielerin ist in dem Projekt von Peacock beteiligt.

Peacock hat die Serienproduktion vonangekündigt, in der die Golden-Globe-Gewinnerin und Emmy-nominierte Schauspielerin Jennifer Garner («Yes Day») die Hauptrolle spielt und als ausführende Produzentin tätig ist.Die von UCP produzierte Serie ist eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Elin Hilderbrand, der auf der New York Times-Bestsellerliste steht. Bekah Brunstetter («This is Us») ist die Schöpferin, Autorin und ausführende Produzentin. Beth Schacter («Billions») ist Autorin und ausführende Produzentin. Die mit dem Emmy Award ausgezeichneten Produzentinnen Sue Naegle («Pam and Tommy») und Ali Krug («The Staircase») sind über ihr Unternehmen Dinner Party Productions im Rahmen ihres Gesamtvertrags mit UCP als ausführende Produzentinnen tätig. Hilderbrand («The Perfect Couple») ist ausführende Produzentin.Hollis Shaw, eine berühmte Food-Influencerin, die für ihre köstlichen Rezepte, ihren tadellosen Geschmack und ihr warmherziges Auftreten bekannt ist, erleidet einen verheerenden Verlust. Unfähig, nach vorne zu blicken, beginnt der Tod, die Risse in Hollis' perfektem Leben aufzudecken – ihre angespannte Ehe, ihre komplizierte Beziehung zu ihrer Tochter und ihr wachsendes Streben nach Bestätigung durch ihre Follower. Um ihre Trauer zu überwinden und wieder zu sich selbst zu finden, kommt Hollis auf die Idee, ein Wochenende in ihrem Haus auf Nantucket mit drei Freunden aus verschiedenen Phasen ihres Lebens zu verbringen: ihrer Kindheit, ihren Zwanzigern, Dreißigern und einem überraschenden fünften Stern. Vor einer luxuriösen Küstenkulisse werden sie auf eine Weise reifen, die sie sich nie hätten vorstellen können, während Grenzen verschoben und Geheimnisse aufgedeckt werden.