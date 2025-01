Jeremy Allen White dreht für Netflix

US-Fernsehen

Der Star aus «The Bear» spielt eine bisexuelle Hauptrolle.

«The Bear»-Star Jeremy Allen White wurde für die Netflix-Miniseriegecastet. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von André Aciman, White wird die Hauptrolle übernehmen und gleichzeitig als Produzent fungieren, berichtet das US-Branchenblatt „Variety“. Aciman hatte zuletzt den Roman «Call Me By Your Name» mit Timothée Chalamet und Armie Hammer verfilmt.„«Enigma Variations» schildert das Leben eines Mannes namens Paul, dessen Liebe als Erwachsener so verzehrend und begehrenswert bleibt wie in seiner Jugend. Sei es in Süditalien, wo er sich als Junge in den Schreiner seiner Eltern verliebt, sei es auf einem verschneiten Campus in Neuengland, wo seine anhaltende Leidenschaft für ein Mädchen, das er im Laufe der Jahre immer wieder trifft, von anonymen Begegnungen mit Männern unterbrochen wird - sei es auf einem Tennisplatz im Central Park oder auf einem New Yorker Bürgersteig im Frühling. Pauls Bindungen sind unverständlich, flüchtig und für immer von rohem Begehren geprägt. Vor jedem Schritt, den Paul macht, lauern seine Hoffnungen, seine Verleugnungen, seine Ängste und seine Reue. Aber der Traum von der Liebe bleibt. Wir wissen nicht immer, was wir wollen. Wir können uns und anderen ein Rätsel bleiben. Aber früher oder später entdecken wir, wer wir schon immer waren.Als Autorin, ausführende Produzentin und Showrunnerin wird Amanda Kate Shuman fungieren, als Regisseur und ausführender Produzent Oliver Hermanus. Aciman wird gemeinsam mit White als ausführender Produzent fungieren, während Media Res die Produktion übernimmt.