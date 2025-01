HGTV schließt neuen Kontrakt mit «Homw Town»-Gesichtern

US-Fernsehen

Ben und Erin Napier werden noch mindestens 32 weitere Episoden herstellen.

HGTV hat einen neuen exklusiven Talentvertrag mit den Experten für Hausrenovierungen Ben und Erin Napier, den Stars von, abgeschlossen. Die Serie, die das Paar bei der Revitalisierung veralteter Häuser und historischer Orte in ihrer Kleinstadt Laurel, Mississippi, begleitet, während es sein geschäftiges Familienleben meistert, wird um 32 weitere Episoden verlängert, die bis 2027 gedreht werden.„Unsere Zusammenarbeit mit Ben und Erin hat dazu geführt, dass «Home Town» bei unseren Hauptzielgruppen beliebt ist und in jeder Staffel starke Einschaltquoten erzielt“, sagte Loren Ruch, Head of Content bei HGTV. “Dieser neue Vertrag wird dafür sorgen, dass die Fans mehr von dem bekommen, was sie an der Serie lieben, nämlich die charmante Beziehungsdynamik der Napiers und ihre Leidenschaft für die Gestaltung schöner Familienhäuser in ihrer Kleinstadt.“„Die HGTV-Familie ist unsere Heimat. Serien sind oft vergänglich, aber «Home Town» bleibt bestehen, glauben wir, weil es in einem Netzwerk lebt, das Menschen lehrt und ihnen Trost spendet. Es geht um mehr als nur hübsche Häuser. Darauf sind wir stolz“, fügten Ben und Erin hinzu.