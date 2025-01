Roseanne Barr plant Comeback mit neuer Comedy-Serie

US-Fernsehen

Die bekannte Schauspielerin will eine Mischung aus «Roseanne» und «The Sopranos» herstellen.

Nach Informationen von „Variety“ will Roseanne Barr zusammen mit «Arli$$»-Mastermind Allan Stephan eine neue Comedy-Serie auf den Markt bringen. Barr sagte dem US-Branchenblatt, sie habe die neue Serie gemeinsam mit Stephan geschrieben. Sie beschreibt die Serie als eine Mischung aus «The Roseanne Show» und «The Sopranos».Die Hauptfigur versucht sich im Anbau und Verkauf von Drogen wie Cannabis und Magic Mushrooms. „Es ist albern und verrückt“, sagt sie. „Es wird sehr anstößige Ideen und viel Fluchen geben. Ich lebe mit meiner Tochter, ihrem Mann und ihren sechs Kindern auf einem Bauernhof. Und sie haben Ziegen, die durchs Haus laufen und so. Es basiert auf meinem Leben als Farmerin auf Hawaii. Sie retten Amerika mit Waffen, der Bibel, Kleinkriminalität und Alkoholismus. Es ist wie bei den Coen-Brüdern.“„Wenn Hollywood es nicht kauft, mache ich es selbst“, fügt sie hinzu. “Mag irgendjemand in [Hollywood] Amerika oder die Leute, die fernsehen? Denn die Leute, die fernsehen, würden wirklich gerne eine Show sehen, in der Leute aus der Arbeiterklasse gegen die Feinde Amerikas gewinnen.“