BET+ produziert Animationsserie

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt der Künstler Kevin Hart.

BET+ und Hartbeat, das von Kevin Hart gegründete globale Unterhaltungsunternehmen, kündigtenan, die erste Original-Animationsserie für Erwachsene für BET+. Das Format wurde von dem Schauspieler, Stand-up-Comedian und ausführenden Produzenten Kevin Hart entwickelt und startet im Frühjahr 2025. Die halbstündige Serie ist von der Kindheit und den Witzen des zweifachen New-York-Times-Bestsellerautors inspiriert und behandelt humorvoll, satirisch und subversiv Themen aus seinem Leben, die er mit kompromissloser Komik und ohne Tabus behandelt.Wanda Sykes wird als Kevins fleißige und gottesfürchtige Mutter Nancy an der Seite von Deon Cole zu sehen sein, der Onkel Richard Jr. spielt, Nancys ehemals inhaftierten, durchtrainierten und geschäftstüchtigen jüngeren Bruder. Weitere Besetzungen werden noch bekannt gegeben.Die Zeichentrickserie für Erwachsene «Lil Kev» startet 1993 in Nord-Philadelphia und handelt vom 12-jährigen Kevin Hart, dessen wilde Fantasie und unerschütterlicher Optimismus ständig mit der harten Realität seiner Nachbarschaft kollidieren. Gleichzeitig jongliert seine Mutter Nancy, die kein Blatt vor den Mund nimmt, mit Nachtschichten als Notaufnahme-Krankenschwester, während sie einen Ein-Frau-Krieg führt, um Kev auf Kurs zu halten – keine leichte Aufgabe, da sein schelmischer älterer Bruder Robert auf den falschen Wegen wandelt, sein desaströser Vater Henry mit seinen unverschämten Versuchen, Nancy zurückzugewinnen, und die fragwürdigen Lebensratschläge seines Onkels Richard Jr., der aus dem Gefängnis entlassen wurde. Trotz alledem meistert Lil Kev seine schwierige Kindheit mit Humor, Fleiß und Herz, umgeben von den unvergesslichen Charakteren, die ihn zum Comedy-Superstar machen werden.„Ich freue mich, die Partnerschaft zwischen Hartbeat und BET bei einem Projekt zu vertiefen, das mir so sehr am Herzen liegt“, sagt Kevin Hart. “Mit den Comedy-Veteranen Wanda und Deon an meiner Seite erwecken wir Lil Kev zum Leben – eine urkomische Hommage an Geschichten, die von meinen Wurzeln in Philadelphia inspiriert sind, einem Ort, der für mich immer ein Zuhause sein wird.“„«Lil Kev» ist ein aufregender Meilenstein für BET+, da wir unser Content-Portfolio weiterhin mit mutigen, frischen und kulturell relevanten Geschichten erweitern. Kevin Harts einzigartige humoristische Stimme ist seit langem ein Favorit auf unseren Plattformen, und wir freuen uns, seine persönliche Reise durch diese bahnbrechende Zeichentrickserie für Erwachsene zum Leben zu erwecken“, sagte Scott Mills, Präsident und CEO der BET Media Group. „Mit einer All-Star-Besetzung und einer authentischen Erzählung, die auf Kevins realen Erfahrungen basiert, wird Lil Kev das Publikum mit Sicherheit in seinen Bann ziehen und BET+ als Heimat für schwarzes Storytelling in all seinen Formen weiter festigen.“