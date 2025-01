SWR übernimmt Federführung für Eurovision Song Contest

TV-News

Ziel ist, den ESC ab 2026 unter der Federführung des SWR innerhalb der ARD gemeinsam mit anderen Landesrundfunkanstalten zu gestalten.

Kurz vor dem Start des diesjährigen ESC-Vorentscheids gab der Norddeutsche Rundfunk (NDR) bekannt, ab dem kommenden Jahr die Federführung desinnerhalb der ARD an den Südwestrundfunk (SWR) abzugeben. Der NDR war fast 30 Jahre lang für den ESC zuständig und gibt den Staffelstab auf spektakuläre Weise ab. In diesem Jahr arbeitet der NDR mit RTL und Stefan Raab zusammen. Der Wechsel der Federführung ab 2026 geht mit der ARD-Reform einher. Die ARD arbeitet derzeit daran ihre Kompetenzen in verschiedenen Kompetenz-Centern zu bündeln. Ziel ist, den ESC ab 2026 unter der Federführung des SWR innerhalb der ARD gemeinsam mit anderen Landesrundfunkanstalten zu gestalten.Beim ESC 2025, der unter der Federführung des NDR steht, wird der SWR bereits beteiligt sein, auch um einen guten Übergang zu garantieren. Im Frühsommer, nach dem diesjährigen ESC-Finale am 17. Mai in Basel, wird der SWR dann mit den inhaltlichen Planungen für die zukünftige Gestaltung des Eurovision Song Contest beginnen. Sollte Deutschland 2025 den Wettbewerb gewinnen, verantwortet der NDR 2026 das internationale Finale.„Der ESC ist das größte Show-Event der ARD – ein Symbol für ein weltoffenes Europa und ein echter Lagerfeuermoment, der Millionen über alle Generationen hinweg begeistert, ob im klassischen TV oder in der Mediathek. Dies ist maßgeblich dem NDR zu verdanken, der die Marke mit enormem Einsatz immer weiterentwickelt hat und nun in Zusammenarbeit mit Stefan Raab einen sicher grandiosen Schlusspunkt setzen wird. Ich bin dem SWR dankbar, dass er bereit ist, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen und den ESC erfolgreich in die Zukunft zu führen“, erklärte Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin.SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler freut sich auf die Aufgabe für seinen Sender: „Mit großer Vorfreude, aber mindestens genauso viel Respekt übernimmt der SWR im Auftrag der ARD die Federführung für den Eurovision Song Contest. Uns ist bewusst, dass wir in große Fußstapfen treten und die vielen Fans zu Recht ebenso anspruchsvoll wie kritisch sind. Der ESC ist fantastische Unterhaltung und passt sehr gut zu den Werten und Zielen des SWR. Wir werden alles dafür tun, dass er weiter spannend, bunt, lebendig, gesprächswertig und überraschend bleibt. Um das finanziell ohne zusätzliche Mittel leisten zu können, haben wir intern umgeschichtet und werden mit anderen ARD-Häusern kooperieren.“„Wer einmal die ESC-Luft geschnuppert hat, den lässt sie nicht mehr los. Der ESC ist mehr als ein musikalischer Wettbewerb, er ist mehr als die größte Unterhaltungsshow Europas. Der ESC ist ein Zeichen für den Wunsch nach Gemeinsamkeit, für ein friedliches Zusammenleben, für wechselseitigen Respekt, für Vielfalt und Diversität. Und wer hätte gedacht, dass es gerade in diesen Wochen wieder notwendiger wird, an diese Werte zu erinnern? Der NDR hat den ESC mit großer Leidenschaft über viele Jahre betreut. Wir haben mit Lena gewonnen, aber auch oft hintere Plätze belegt. Viele strategische Überlegungen wurden angestellt, doch der ESC bleibt immer auch ein bisschen unkalkulierbar – und das ist auch gut so. Wir haben uns in der ARD versprochen, Schwerpunkte zu setzen. Wir suchen nach Synergien und Arbeitsteilungen. Das bedeutet zuweilen auch, Liebgewonnenes loslassen zu müssen - so wie den ESC“, fügte NDR-Programmdirektor Frank Beckmann an. „2025 wird nochmal ein Highlight werden, da bin ich mir sicher. Das Ziel ist klar: Gemeinsam mit Stefan Raab und RTL holen wir die Trophäe nach Deutschland. Mein Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten im NDR und in der ARD mit unglaublich viel Herzblut den ESC kontinuierlich weiterentwickelt, modernisiert und unterstützt haben. Und ein besonderer Dank geht natürlich auch an alle Künstlerinnen und Künstler, die wir in den vergangenen Jahrzehnten auf die größte Showbühne der Welt begleiten durften und die dem Publikum in Deutschland sowie in ganz Europa und Australien viele unvergessliche Momente beschert haben.“