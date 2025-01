Horst Janson ist tot

Köpfe

Der frühere Schauspieler hatte nach einem Sturz von der Treppe gesundheitliche Probleme.

Horst Janson, einer der bekanntesten deutschen Schauspieler der 1970er Jahre, ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Der Schauspieler ist im vergangenen Jahr von der Treppe gestürzt und habe seither mit gesundheitlichen Problemen gekämpft. Janson arbeitete bis vor drei Jahren. Damals spielte er in einer Komödie im Bayerischen Hof mit.Geboren am 4. Oktober 1935 in Mainz, prägte Janson mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Charme, Eleganz und Nahbarkeit eine ganze Ära des deutschen Films und Fernsehens. Besonders in Erinnerung bleibt seine Hauptrolle in der Kultserie «Der Bastian», in der er als liebenswürdiger Taugenichts das Herz der Zuschauer eroberte.Seine Karriere begann auf den Theaterbühnen, bevor er in den 1960er Jahren den Sprung ins Fernsehen und internationale Produktionen schaffte. Neben deutschen Produktionen war Janson auch in britischen Filmen wie «Captain Kronos – Vampirjäger» zu sehen, wo er seine Vielseitigkeit und Präsenz als Charakterdarsteller unter Beweis stellte. Auch in beliebten Serien wie «Der Alte» oder «SOKO München» trat er in markanten Gastrollen auf. Privat blieb Horst Janson stets bodenständig. Trotz großer Erfolge war er bekannt für seine Bescheidenheit und seine Liebe zur Familie.