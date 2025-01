TV-News

MagentaTV überträgt wieder die Grammys

Simon Fessler von 28. Januar 2025, 11:45 Uhr

Am kommenden Sonntag werden in Los Angeles die 67. Grammy Awards verliehen. Die Gala ist sowohl in der Nacht als auch als Wiederholung zur besten Sendezeit zu sehen.

Die Grammy Awards, die höchste Auszeichnung der Musikbranche, werden in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2025 live aus Los Angeles vergeben. Deutsche Zuschauer können die Show exklusiv bei MagentaTV oder kostenlos im Livestream auf Magenta-Musik erleben. Eine Wiederholung läuft am 3. Februar um 20:15 Uhr auf #dabeiTV.



Beyoncé führt mit elf Nominierungen die Liste der Künstler an, gefolgt von Stars wie Charli xcx, Billie Eilish, Post Malone und Taylor Swift. Insgesamt werden Preise in 94 Kategorien vergeben. Die Show bietet spektakuläre Auftritte von Megastars wie Shakira, Benson Boone und Sabrina Carpenter. Ex-«Daily Show»-Host Trevor Noah moderiert erneut die Veranstaltung. Ein besonderer Fokus der diesjährigen Verleihung liegt auf Hilfsmaßnahmen für die Brandkatastrophe in Los Angeles. Bereits zwei Millionen US-Dollar wurden gesammelt, um Betroffene zu unterstützen.



„Mit herausragenden Liveerlebnissen wie den Grammy Awards bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen einzigartigen Mehrwert. Gemeinsam mit allen Musikfans freuen wir uns auf spektakuläre Auftritte, unvergessliche Bühnendesigns und natürlich die begehrten Trophäen", sagt Telekom TV-Chef Arnim Butzen. „MagentaTV punktet durch ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Entertainmenterlebnis. Exklusive Inhalte und starke Partnerschaften spielen dabei eine wichtige Rolle."

