«Back in Action» verteidigt die Nummer eins

TV-News

Bei den englischsprachigen Serien erreicht «The Night Agent» den ersten Platz.

Die zweite Staffel vonstartete auf Platz 1 der englischsprachigen TV-Top-10-Liste (13,9 Millionen Zuschauer). Die zweite Staffel der Actionserie mit Gabriel Basso in der Hauptrolle erreichte die Top 10 in 90 Ländern und holte die Zuschauerzahlen der ersten Staffel (Platz 4, 4,9 Millionen Zuschauer) weiter auf. Das Historiendramaerreichte mit 6,7 Millionen Aufrufen den dritten Platz der englischsprachigen TV-Charts. Für Action der anderen Art sorgte in dieser Woche die in Korea gestartete Serie. Staffel 2 belegte mit 9,2 Millionen Aufrufen den zweiten Platz der englischen TV-Charts - während Staffel 1 mit 3,8 Millionen Aufrufen auf dem fünften Platz landete - und der Originalfilm aus dem Jahr 2018, der uns Kitty Song Covey (Anna Cathcart) vorstellte, To All the Boys I've Loved Before", schaffte es mit 3,1 Millionen Aufrufen auf den sechsten Platz der englischen Kinocharts. Auch Owen Hendricks (Noah Centineo) und die zweite Staffel von(Nr. 10 der englischen TV-Charts, 1,7 Mio. Aufrufe) wurden von den Zuschauern gesehen, bevor am 30. Januar die zweite Staffel anläuft.Peter Sutherland war nicht der einzige Geheimagent, der die Zuschauerzahlen in die Höhe trieb: Matt und Emily Reynolds (Jamie Foxx und Cameron Diaz) aussetzten ihre Herrschaft über die englischsprachige Kinocharts fort und belegten zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz (46,8 Millionen Aufrufe). Der TSA-Agent Ethan Kopek (Taron Egerton) undbehaupteten sich auf Platz 9 der englischsprachigen Filmliste (2,7 Mio. Aufrufe). Diaz' Actionkomödiemit Tom Cruise aus dem Jahr 2010 schloss die Liste ab. Die Animationsfilme von Illumination zeigten auch in dieser Woche eine starke Leistung in der Liste der englischsprachigen Filme, mit(Nr. 3, 4,3 Mio. Aufrufe),(Nr. 2, 6,7 Mio. Aufrufe),(Nr. 8, 2,8 Mio. Aufrufe) und(Nr. 7, 2,9 Mio. Aufrufe).Die zweite Staffel vonblieb ein Gewinner und landete zum fünften Mal in Folge auf Platz 1 der nicht-englischsprachigen TV-Charts (7,9 Mio. Aufrufe), während die erste Staffel ebenfalls auf Platz 6 landete (3,1 Mio. Aufrufe). Ani Die Seriebelegte mit 5,7 Millionen Aufrufen weiterhin Platz 2 der nicht-englischsprachigen TV-Liste, und das K-Dramadebütierte mit 4,7 Millionen Aufrufen auf Platz 3.Franck (Guillaume Canet) belegte mit dem französischen Film(8,4 Mio. Aufrufe) die dritte Woche in Folge Platz 1 der nicht-englischsprachigen Filmliste. Das Dramaüber eine einsame Insel erreichte mit 4,8 Millionen Aufrufen Platz 2 der nicht-englischsprachigen Filmliste.