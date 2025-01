Reelz setzt «On Patrol: Live» fort

US-Fernsehen

Die Polizei von Las Vegas nimmt an der neuen Staffel teil.

Der Unterhaltungssender Reelz hat eine weitere Staffel vonbestellt, in der Polizeibeamte aus dem ganzen Land bei ihrer Arbeit begleitet werden. Die Sendung wird bis Anfang 2026 freitags und samstags ausgestrahlt, der Vertrag umfasst 90 neue Folgen. Die Show startete im Juli 2022 und hat die Einschaltquoten des Spartenkanals in die Höhe getrieben.„Es ist eine riesige Menge an Programm„, sagte Stan E. Hubbard, CEO von Reelz, gegenüber „Variety“. Aber es funktioniert für uns in einer Zeit, in der Kabelnetzwerke im Allgemeinen unter großem Druck stehen. Wir sind stolz darauf ... jetzt dreht sich bei uns alles um «On Patrol: Live», das ist es, was dieses Netzwerk ausmacht“.Mit dem Start der neuen Staffel von «On Patrol: Live» am 31. Januar hat die Show das Las Vegas Metropolitan Police Department in die Liste der Polizeidienststellen und Sheriff-Büros aufgenommen, die der Show erlaubt haben, mit Live-Kameras vor Ort zu sein. Es handelt sich um das Berkeley County Sheriff's Office (S.C.), das Brookford Police Department (N.C.), das Clayton County Sheriff's Office (Ga.), das Daytona Beach Police Department (Fla.), das Hazen Police Department (Ark.), das Humboldt County Sheriff's Office (Calif.), das Knox County Sheriff's Office (Tenn.), das Monroe Police Department (La.) und das Richland County Sheriff's Office (S.C.).