RTL+ plant Dschungel-Fußball-Konferenz

Am Donnerstag findet der letzte Spieltag der Europa League statt. Bei RTL+ gibt es sowohl eine sportliche Großkonferenz als auch eine Mischung aus «IBES» und Europapokal – moderiert von Dschungel-Teilnehmer Ansgar Brinkmann.

Der Europacup-Spieltag am 30. Januar im Überblick (Anstoß, Kommentatoren):

Der Fokus dieser Tage liegt bei RTL zweifelsfrei auf der 18. Staffel von. Dennoch kann der Kölner Sender auch abseits der alljährlichen Reality-Leuchtturms mit Programm-Highlights aufwarten. So zeigt RTL+ am Donnerstag, 30. Januar, insgesamt zehn Spiele des letzten Europa-League-Spieltags. Zudem gibt es eine Sechser-Konferenz mit allen Entscheidungen.Live im Free-TV beim Spartensender Nitro ist das Spiel zwischen RSC Anderlecht und der TSG 1899 Hoffenheim zu sehen. Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus aus Anderlecht zum Schicksalsspiel für Hoffenheim bei NITRO. Marco Hagemann und Felix Kroos kommentieren die Partie. Der zweite deutsche Europapokal-Teilnehmer Eintracht Frankfurt, der am Donnerstag ab 21:00 Uhr bei der AS Rom gastiert, wird als Einzelspiel bei RTL+ übertragen.Aufgrund des Dschungelcamps versucht sich RTL+ zudem an einem Experiment. Bei RTL+ wird esgeben, also eine Konferenz aus dem Spiel von Frankfurt und den Lagerfeuer-Geschehnissen in Australien. Ab 20:15 Uhr führen Robby Hunke und der ehemalige Fußballprofi sowie «IBES»-Teilnehmer Ansgar Brinkmann durch die Sendung. RTL+ verspricht alle Tore und Highlights der Begegnung AS Rom gegen Eintracht Frankfurt sowie alle Lästereien am australischen Lagerfeuer. Zusätzlich bleibt es bei der Spieltagsshow, in der ab 20:30 Uhr die Europapokal-Experten Patrick Helmes und Nils Petersen an der Seite von Sportmoderatorin Anna Kraft die Top-Begegnungen des Spieltags analysieren. Die heißesten Themen der Netzgemeinde behält Community Host Julius Fellermann im Blick.– RSC Anderlecht - TSG 1899 Hoffenheim (21:00 Uhr – Einzelspiel: Marco Hagemann & Felix Kroos)– IBES x Eintracht – die Dschungel-Fußball-Konferenz (21:00 Uhr – Einzelspiel: Robby Hunke & Ansgar Brinkmann)– AS Rom – Eintracht Frankfurt (21:00 Uhr – Einzelspiel: Cornelius Küpper & Nils Petersen / Konferenz: Christian Straßburger)– RSC Anderlecht – TSG 1899 Hoffenheim (21:00 Uhr – E: Michael Born / K: Jürgen Schmitz)– Ajax Amsterdam – Galatasaray Istanbul (21:00 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Philip Konrad)– FC Midtjylland – Fenerbahce Istanbul (21:00 Uhr – E: Alexander Küpper / K: Peter Reichert)– Twente Enschede – Besiktas Istanbul (21:00 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Julian Engelhard)– FCSB Bukarest - Manchester United (21:00 Uhr – E: Christoph Stadtler / K: Stefan Fuckert)– Tottenham Hotspur – IF Elfsborg (21:00 Uhr – E: Alexander Klich)– SC Braga - Lazio Rom (21:00 Uhr – E: Stefan Galler)– Glasgow Rangers - Union Saint-Gilloise (21:00 Uhr – E: Tim Hemmrich)– Athletic Bilbao – FC Viktoria Pilsen (21:00 Uhr – E: Frederick Schulz)