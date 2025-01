Riverside Entertainment produziert Blauen Panther 2025

Vermischtes

Der „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ wird in diesem Jahr am 22. Oktober in München verliehen.

Auch in diesem Jahr verleiht die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) wieder den Bayerischen Fernsehpreis, der seit 2022 als „Blauer Panther – TV & Streaming Award“ vergeben wird. Die Gala findet am 22. Oktober 2025 in München statt, wie die BLM-Tochter Medien.Bayern GmbH am Dienstag bekannt gab. Produziert wird die diesjährige Award Show erstmals von Riverside Entertainment. Das Unternehmen, das im Rahmen eines europaweiten Vergabeverfahrens ausgewählt wurde, folgt auf i&u TV. Riverside verfügt über eine gewisse Erfahrung bei Preisverleihungen, so hatte das Unternehmen zuletzt auch die Umsetzung des Deutschen Fernsehpreis übernommen.„Dem Blauen Panther haben wir in den vergangenen drei Jahren einen komplett neuen Anstrich gegeben. Wir freuen uns sehr, mit Riverside Entertainment die Preisverleihung noch weiterzuentwickeln und im Herbst mit einem völlig neuen Showkonzept zu überraschen“, so Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern GmbH. Über das neue Konzept machte man keine konkreten Angaben.Christian Löwendorf, Produzent und Geschäftsführer Riverside Entertainment, fügt an: „Es ist uns eine große Freude und eine Ehre, dass sich die Medien.Bayern GmbH für uns entschieden hat. Wer uns kennt, weiß: Wir lieben Award-Shows. Wir werden diesen renommierten Preis mit Leidenschaft in die Zukunft führen.“