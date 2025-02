Buchclub

Und andere absurde Theorien, seltsame Ideen und skurrile Experimente.

Die Welt ist voller verrückter Ideen und absurder Theorien. Die meisten möchte man auf den ersten Blick mit einem Kopfschütteln abtun, um dann nie wieder an sie zu denken. Ein großer Fehler, denn in ihnen steckt oft genug der Schlüssel zu einer faszinierenden Welt jenseits unserer Vorstellungskraft. Man muss sich nur darauf einlassen! Das Buch „Waschbären, die im Dunkeln leuchten“ ist besonders für diejenigen interessant, die auf folgende Fragen keine Antwort haben:• Wie können Topfpflanzen bei der Aufklärung von Mordfällen helfen?• Warum können wir von Glück reden, dass wir so schlecht riechen?• Und was haben leuchtende Waschbären mit einem Impfstoff zu tun?Der Autor Dan Schreiber ist auch Podcaster und Moderator und hat es sich zur Aufgabe gemacht, faszinierende Fakten mit Humor zu verbinden. Damit ist das Buch genau das Richtige für Leserinnen und Leser, die kuriose Fakten lieben, denn: "Dies ist kein Buch über Fakten, es ist ein Buch über ‚Fakten‘". Gleich zu Beginn des Buches wird ein erster Fakt erklärt: „Die wilde Ecke“, wie der Autor meint, sollten wir alle in unseren Köpfen kultivieren. „Eine winzige Nische irgendwo ganz hinten in unserem Gehirn, die dafür sorgt, dass wir bei völlig abwegigen Ideen immer eine Gänsehaut bekommen, wie abgedreht diese auch sein mögen. Es ist wichtig, diese wilde Ecke so natürlich und frei wachsen zu lassen, wie die Natur es vorgesehen hat, denn große Dinge werden von denen geschaffen, die an verrückte Ideen glauben“. Dieses Zitat des Autors beschreibt sehr gut seine Denkweise und sein Ziel, mit diesem Buch den Lesern auf humorvolle Art und Weise zu zeigen, was wirklich in uns vorgeht - oder auch nicht.Wie „ReadingFoxy“ auf „lovelybooks“ beschreibt, muss sich der Leser darüber im Klaren sein, dass es sich bei diesem Buch nicht um wissenschaftlich belegte Theorien und Forschungen handelt, sonst wird er als Leser enttäuscht sein. „Für mich war es spannend, die Dinge zu lesen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass sich Wissenschaftler damals verschlüsselte Botschaften geschrieben haben, um im Falle des Falles beweisen zu können, dass sie etwas zuerst entdeckt haben. Sicher nicht weltbewegend für uns - aber eine schöne Anekdote. Ich habe gern darin gelesen und freue mich nun wieder, etwas (unnützes, aber dennoch interessantes) Wissen mehr zu haben“.„Waschbären, die im Dunkeln leuchten“ hat 224 Seiten und ist für 16,00 Euro im Handel erhältlich. Autor Dan Schreiber ist Produzent und Co-Moderator von Großbritanniens meistgestreamtem Podcast «No Such Things As A Fish», der mehr als 400 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Außerdem ist er Co-Moderator des Podcasts "The Cryptid Factor" und Co-Autor der BBC Radio 4-Panelsendung "The Museum of Curiosity", die mit der Goldenen Rose ausgezeichnet wurde. Er lebt in London und weiß selbst nicht mehr so recht, woran er noch glauben soll