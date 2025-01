Elevate Prize Foundation gründet Produktionsarm

Vermischtes

Die gemeinnützige Gesellschaft will künftig auch eigene Projekte produzieren.

Die globale Non-Profit-Organisation Elevate Prize Foundation hat die Gründung der Elevate Studios bekannt gegeben. Das neue Studio wird bahnbrechende Projekte produzieren, um kulturelle und soziale Veränderungen voranzutreiben. Zu den Projekten, die Elevate Studios derzeit entwickelt, gehören ein Dokumentarfilm, der derzeit in Syrien gedreht wird und die Reise einer Frau auf der Suche nach ihrem unter dem Assad-Regime verschwundenen Vater zeigt, sowie eine Reihe von Dokumentarfilmen, die die Geschichten von Aktivistinnen und Changemakern auf der ganzen Welt beleuchten.„Ich freue mich sehr, die Elevate Studios mit der Welt zu teilen. In dieser Zeit des rasanten gesellschaftlichen Wandels fühlen wir uns verpflichtet, dem Publikum Geschichten zu präsentieren, die uns inspirieren, verbinden und herausfordern, unser höchstes menschliches Potenzial zu erreichen“, sagt Carolina García Jayaram, CEO der Elevate Prize Foundation. “Seit Jahren verfolgen wir unsere Mission, Gutes durch bedeutsame Inhalte zu fördern, und Elevate Studios wird diese Bemühungen in einem viel größeren Maßstab fortsetzen. Ich freue mich sehr, bei unserem ersten Sundance 2025-Projekt mit unseren Freunden von Gold House zusammenzuarbeiten. Sie passen perfekt zu unserer Mission und teilen unser Ziel, mit Geschichten zu unterhalten und zu motivieren, die den Multikulturalismus fördern und das soziale Wohlergehen entfachen.“„Wir freuen uns sehr, mit unseren Freunden vom Elevate Prize und ihren neuen Elevate Studios zusammenzuarbeiten und ihnen ein Zuhause zu bieten. Mehr denn je verlangt die Welt, dass Kreativität nicht nur großartig, sondern auch gut ist - in den Preisen, in den Augen und in den Herzen“, sagte Bing Chen, CEO und Mitbegründer von Gold House. “Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie Elevate Studios traditionelle Kreativmodelle neu interpretiert, die Erstellung von zielgerichteteren Inhalten vorantreibt und die Welt, wie wir sie sehen und kennen, neu gestaltet“.