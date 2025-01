MGM+ bestellt Comedy-Serie «American Classic»

US-Fernsehen

Die neue Serie ist mit Oscar-Preisträger Kevin Kline in der Hauptrolle besetzt.

MGM+ gab eine Serienbestellung über acht Episoden fürbekannt, eine halbstündige Comedy-Serie der Co-Autoren Michael Hoffman («Soapdish») und Bob Martin («The Prom»). Die Serie, die mit acht Folgen debütiert, wird von Fifth Season als Studio mit Mar-Key Pictures, Likely Story und Anonymous Content als Produzenten produziert. Kevin Kline («Disclaimer»), der für seine Rolle in «A Fish Called Wanda» einen Oscar als bester Nebendarsteller gewann, wird als Richard Bean zu sehen sein. Jon Tenney («The Closer») wird als Jon Bean mitspielen und Hoffman wird bei der Pilotfolge Regie führen.Hoffman, Martin und Ellen Fairey fungieren als ausführende Produzenten neben den nicht schreibenden EPs Kline, Leslie Urdang, Anthony Bregman und Miriam Mintz, David Levine und Garrett Kemble für Anonymous Content sowie dem Co-EP Tenney. Kevin Cotter wird als Co-Produzent fungieren. Die Serie soll 2025 in New Jersey in Produktion gehen.Im Mittelpunkt von «American Classic» steht der Broadway-Star und notorische Narzisst Richard Bean, gespielt von Kline, der einen spektakulären öffentlichen Zusammenbruch erleidet und in seine Heimatstadt und das von seiner Familie geführte Theater zurückkehrt, wo er zum ersten Mal seine eigene Brillanz erkannte. Bei seiner Ankunft muss er schockiert feststellen, dass sein Vater, der ehemalige künstlerische Leiter, nicht mehr auf der Höhe ist und dass das einst angesehene Theater, das jetzt von seinem Bruder Jon, gespielt von Tenney, und seiner Frau (jetzt Bürgermeisterin der Stadt) geleitet wird, notgedrungen zu einem Low-Budget-Dinner-Theater geworden ist, das Roastbeef und Kriminalstücke serviert. Er beschließt, die Stadt, das Theater und die Welt zu retten, indem er einen großen amerikanischen Klassiker auf der Bühne des Dinner-Theaters aufführt, natürlich unter der Regie und mit Richard Bean in der Hauptrolle.„MGM+ ist Fernsehen für Filmliebhaber – klassische Hollywood-Erzählkunst durch eine zeitgenössische Linse. «American Classic» ist mit seinem raffinierten Witz, den erwachsenen Charakteren und der einzigartigen Besetzung eine spannende Ergänzung dieser Marke“, sagte Michael Wright, Leiter von MGM+. „In den fähigen Händen von Michael Hoffman und Bob Martin, zusammen mit der Bühnen- und Leinwandlegende Kevin Kline, ist American Classic eine urkomische und zutiefst ergreifende Komödie, und wir können es kaum erwarten, sie mit unserem MGM+-Publikum zu teilen.“„Wir beide sind seit unserer Kindheit von unserer Liebe zum Theater und den magischen Wesen, die es bevölkern, geprägt: echte Schauspieler“, sagten Hoffman und Martin. “Mit neuen Freunden und langjährigen Mitarbeitern, darunter der großartige Theatermann Kevin Kline (der zufällig auch eines der größten Comedy-Talente der Welt ist), eine Geschichte über Kunst, Gemeinschaft und Familie zu erzählen ... für uns könnte es kaum besser sein.“