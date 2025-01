«Bosch: Legacy» endet Ende März

US-Fernsehen

Amazon hat die Veröffentlichung der letzten Episoden bekannt gegeben.

Am Dienstag kündigte Prime Video an, dassam 27. März mit zehn Folgen exklusiv auf Prime Video in die dritte und letzte Staffel geht. Die Serie folgt Harry Bosch (Titus Welliver), einem pensionierten Mordermittler des LAPD, der zum Privatdetektiv wurde, Honey „Money“ Chandler (Mimi Rogers), einer Anwältin, die darum kämpft, ihren Glauben an das Justizsystem aufrechtzuerhalten, und Maddie Bosch (Madison Lintz), die mit den Herausforderungen des Streifendienstes auf den Straßen von Los Angeles zu kämpfen hat.„Während wir uns der letzten Staffel von «Bosch: Legacy» nähern, sind wir sehr stolz auf das, was diese Serie erreicht hat, und obwohl es ein bittersüßer Moment ist, sie zu Ende gehen zu sehen, sind wir mit der Reise, die wir unternommen haben, sehr zufrieden“, sagte Vernon Sanders, Leiter der Fernsehabteilung von Amazon MGM Studios. „Wir sind Michael Connelly, Titus Welliver und dem Rest der Besetzung und Crew dankbar für die fesselnden Geschichten, die sie im Laufe der Jahre geliefert haben, und die Serie hat das Krimi-Genre unauslöschlich geprägt. Diese letzte Staffel verspricht unseren Kunden weltweit noch mehr spannungsgeladene Dramatik und faszinierende Geschichten.“„Was für eine großartige Serie. Ich hätte mir keine bessere filmische Adaption meiner Arbeit wünschen können“, sagte Michael Connelly, ausführender Produzent von «Bosch: Legacy». “Unter der Leitung von Titus Welliver und den Showrunnern Eric Overmyer und Tom Bernardo und in großartiger Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios haben wir meiner Meinung nach mit der besten Krimiserie aller Zeiten den Beginn des Streaming-Zeitalters definiert.“Die dritte Staffel von «Bosch: Legacy» basiert auf Michael Connellys Bestseller-Romanen „Desert Star“ (2022) und „The Black Ice“ (1993). Die Mordermittlung gegen Kurt Dockweiler bringt gefährliche Geheimnisse ans Licht und droht, das Leben unserer drei Hauptfiguren zu zerstören. Das Verschwinden einer Familie verfolgt Harry Bosch und zwingt ihn, sich mit den Grenzen der Gerechtigkeit auseinanderzusetzen. In einem heiß umkämpften Rennen steht Honey „Money“ Chandler kurz davor, der nächste Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles zu werden. Und Maddie Bosch wird in eine Reihe von gewalttätigen Raubüberfällen verwickelt, die ihr nach Hause folgen.