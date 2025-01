DAZN verlängert Exklusiv-Rechte an der UFC bis 2027

TV-News

DAZN verlängert UFC-Rechte bis 2027 und bietet Kampfsportfans ein umfassendes Programm mit exklusiven Inhalten und Top-Kämpfen.

DAZN hat die Übertragungsrechte an der UFC, der weltweit führenden MMA-Organisation, um weitere drei Jahre verlängert. Seit 2018 überträgt DAZN alle wichtigen Events der UFC, und auch bis 2027 können Fans in Deutschland und Österreich weiterhin exklusiv Fight Nights, Numbered Events und Zusatzinhalte wie Previews, Reviews und Interviews erleben.Neben den größten Stars der Branche wie Islam Makhachev, Jon Jones, Valentina Shevchenko stehen auch zwei deutsche Kämpfer im Fokus: Abus Magomedov und Islam Dulatov. Magomedov, ein erfahrener Mittelgewichtler mit 34 Profi-Kämpfen, und der Debütant Dulatov, genannt „The Ripper“, sollen die Popularität der UFC in der DACH-Region steigern.Dulatov gibt sein UFC-Debüt im Februar, direkt nach dem Boxkampf von Agit Kabayel gegen Zhilei Zhang, der ebenfalls exklusiv auf DAZN übertragen wird. Neben der UFC zeigt DAZN weiterhin Events der PFL und die größten Boxkämpfe der Welt mit Stars wie Oleksandr Usyk, Tyson Fury, Anthony Joshua oder Agit Kabayel.Wie gewohnt wird das DAZN-Team Fans mit meinungsstarker und unterhaltsamer Berichterstattung durch die Kampfabende führen. Neben den Kommentatoren Sebastian Hackl, Mark Bergmann, Andreas Kraniotakes und Elias Stefanescu fungiert Peter Sobotta, selbst ehemaliger MMA-Kämpfer in der UFC, als Experte.