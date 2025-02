Joel Akgün: Meine Schauspielkollegen haben mich positiv überrascht

Interview

Der 22-jährige Nachwuchsschauspieler ist nun in der Serie «Dahoam is Dahoam» zu sehen. Im Interview schildert er seine Rolle und seine Motive.

Leon ist ein sehr komplizierter und verletzter aber auch liebensvoller Junger Mann mit einem großen Herzen. Jedoch hat er große Mauern zu überwinden und muss noch lernen den neuen Menschen, in seinem Leben in Lansing, zu vertrauen.Leons Beziehung zu seiner Großmutter ist eine sehr herzhafte und starke Beziehung. Da Leon allein mit seiner Oma aufgewachsen ist und sie immer an seiner Seite war, ist sie alles für ihn. Doch das Leben in Lansing macht es etwas schwierig für ihn ihr zu vertrauen.Anfangs wirkte es etwas schwer. Die erste Woche war nicht die entspannteste in meinem Leben und war mit riesigen, anfangs unverständlichen Dispos vollgestopft. Aber mittlerweile bin ich so ziemlich in den flow gekommen und fühle mich dort sehr wohl. Ich hatte außerdem das große Glück Sandro Kirtzel schon zu kennen und naja es war einfach sehr angenehm unter den ganzen neuen fremden Gesichtern auch ein bekanntes zu sehen.Ich habe mich erst einmal gefragt: „wer könnte Leon eigentlich sein?“. Das Wichtigste für mich war die Beziehung zu meiner Spiel-Oma herzustellen, was ziemlich leicht war da Özay und ich uns auf Anhieb gut verstanden haben. Dann wollte ich wissen welche Konflikte Leon hat. Warum verhält er sich so wie er sich verhält? Was sind seine Beweggründe? All solche Fragen habe ich mir gestellt und ich habe natürlich jede Menge Text gelernt.Ja ich bin eher ländlich bzw. in einer Kleinstadt namens Waldkraiburg aufgewachsen. Ich würde jetzt Waldkraiburg nicht als ländlich bezeichnen, jedoch ist mir aufgefallen, seitdem ich in München wohne, wie klein die Stadt eigentlich ist. Jedoch bin ich schon eher der Natur hingezogen und bin auch sehr froh, dass ich in Waldkraiburg aufgewachsen bin. Denn wie es der Name schon verspricht, hat man in Waldkraiburg wirklich große und ruhige Wälder direkt vor der Haustür.Meine Schauspielkollegen bei «Dahoam is Dahoam» haben mich positiv überrascht. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und fühle mich dank ihnen und natürlich auch dem ganzen Team sehr wohl.Leider kann ich nicht zu viel verraten, aber was ich sagen kann ist: Leon bringt bisschen Drama mit sich.Also anfangs durfte ich es ja nicht sagen aber als es dann so weit war haben sich meine Familie und Freunde natürlich für mich gefreut.Mir sind die Fans von «Dahoam is Dahoam» wichtig und ich verstehe auch das ihnen die Seriewichtig ist. Ich nehme meine Arbeit ernst und verstehe das und freue mich schon auf hoffentlich ganz baldige Gespräche mit vielen Fans.