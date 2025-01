«New York Homicide» startet im Februar

US-Fernsehen

Die zweite Staffel erreichte bis zu acht Millionen Fernsehzuschauer.

Get an inside look into some of The Big Apple's most chilling and notorious cases with New York Homicide. New episodes return February 1 on Oxygen True Crime. pic.twitter.com/vqYWwxjs2S — Oxygen True Crime (@oxygen) January 23, 2025

Oxygen untersucht einige der schlimmsten Morde in der Geschichte des Big Apple und die kompromisslose Entschlossenheit der Strafverfolgungsbehörden, Familien und Freunde, den Opfern Gerechtigkeit zu verschaffen, wennam Samstag, den 1. Februar um 21.00 Uhr Premiere feiert. In der zweiten Staffel erreichte «New York Homicide» 8,3 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen.In seinen 35 Dienstjahren hat der pensionierte NYPD Detective Chief Robert K. Boyce sowohl die Entschlossenheit der Bürgerinnen und Bürger als auch schreckliche Verbrechen erlebt. In der dritten Staffel von «New York Homicide» gewährt Boyce einzigartige Einblicke in die Verbrechen, die die Stadt heimsuchten, und in die unerbittliche Arbeit, die nötig war, um die Täter vor Gericht zu bringen.Zu den 20 neuen Fällen, die in dieser Staffel untersucht werden, gehören der Mord an einem indischen Prinzen, der für seinen extravaganten Lebensstil bekannt war, der Mord an einem Mann, dessen Leiche in den Trümmern nach dem Hurrikan Sandy gefunden wurde, der Mord an einem Mann in Hell's Kitchen, der die Clubszene der Stadt veränderte und landesweit Schlagzeilen machte, ein erfolgreicher Technologieunternehmer, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere erstochen wurde, und ein Serienmörder, der Brooklyn in Atem hielt.