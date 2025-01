«The Carters» kommt zu Paramount+

US-Fernsehen

Der Streamingdienst hat eine zweiteilige Dokumentation über Nick und Aaron Carter vorgestellt.

Paramount+ kündigtean, eine neue zweiteilige Dokumentation, die einen sehr persönlichen Einblick in die extremen Höhen und tragischen Tiefen einer Familie gibt, die durch den kometenhaften Aufstieg der musikalischen Karrieren der beiden Brüder Nick Carter (Backstreet Boys) und der verstorbenen Pop-Sensation Aaron Carter ins Rampenlicht gerückt ist.Die zweiteilige Dokumentation der Regisseurin Soleil Moon Frye («Kid 90») entwirrt einen zutiefst verstörenden Weg, der von Angel Carter Conrad, der Schwester der Sänger, erzählt wird, zusammen mit erstmaligen Interviews mit den Freunden Melissa Joan Hart und Scout Willis. Noch nie gesehene Heimvideos, die den Aufstieg der Brüder zum Ruhm und die verheerenden Auswirkungen auf ihre Familie detailliert beschreiben, helfen ebenfalls dabei, die Geschichte der Carters zu erzählen. Produziert von See It Now Studios und Candle True Stories wird «The Carters» 2025 exklusiv auf Paramount+ zum Streamen verfügbar sein.„Ich fühle mich moralisch verpflichtet, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem andere ihre Wahrheiten teilen können“, sagte Frye. “Angels Mut, die Reise ihrer Familie durch psychische Probleme, Sucht, Schmerz, unerträglichen Verlust und im Kern durch Liebe zu teilen, ist ein tiefgreifender Beweis dafür, wer sie ist. Ihre Mission ist es, zu verstehen, wie man Trauer und Leid in Licht verwandelt, das selbst unsere gebrochensten Teile heilen kann. Wir hoffen, dass dieser Film anderen, die Schwierigkeiten haben zu erkennen, dass durch den Schmerz und das Trauma, das Angels Familie erlitten hat, eine bedeutende Veränderung für sie, ihren Bruder Nick und die Welt eintreten wird.“„Dieser Dokumentarfilm ist ein Herzensprojekt für meine Familie“, sagte Angel. „Indem wir unsere wahre Geschichte erzählen – eine Geschichte, die von Verlust, Resilienz und Heilung geprägt ist – hoffe ich, unseren Weg zu würdigen und unsere Vergangenheit in eine Botschaft der Hoffnung und des Sinns für andere zu verwandeln, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.“„Selten kann ein Regisseur ein tiefes Vertrauen zu jemandem aufbauen, der einen großen Verlust erlitten hat‘, sagte Susan Zirinsky, Präsidentin von See It Now Studios. „Angel Carter Conrad hat eine schmerzvolle Geschichte, die sie bereit war, mit der Regisseurin Soleil Moon Frye zu teilen. Frye empfand es als eine Mission für Angel, über Ruhm, Erwartungen, Sucht, Annahmen und im Kern über kritische psychische Probleme zu sprechen, indem sie in die Geheimnisse der Familie eintauchte, wo niemand ihren Schmerz sieht.“«The Carters» folgt den echten amerikanischen Teenie-Herzensbrechern Nick und Aaron, die scheinbar alles hatten, aber hinter ihren bemerkenswerten Talenten verbarg sich eine Familie, die mit psychischen Problemen, Drogenabhängigkeit und herzzerreißender Vernachlässigung zu kämpfen hatte. Ihre Geschichte wird von Aarons Zwillingsschwester Angel erzählt, die die komplizierte Familiendynamik aufdeckt, die zum vorzeitigen Tod von drei der ursprünglich fünf Carter-Kinder sowie ihres Vaters führte. Die oft bezaubernde, aber letztendlich schmerzhafte Geschichte dieser einnehmenden Geschwister beginnt in der Kindheit, als Heimvideos das unbestreitbare und frühreife Talent von Nick und Aaron offenbaren. Aber Ruhm und Reichtum gingen einher mit Rivalitäten, Eifersucht und Ausbeutung durch diejenigen, auf die sie sich am meisten verließen, ihre Eltern. Es ist eine traurige und aufschlussreiche Geschichte, die Angel und enge Freunde der Familie, die ebenfalls im Rampenlicht stehen, darunter Melissa Joan Hart und Scout Willis, erzählen. Der Film enthält exklusive Interviews mit den engsten Vertrauten der Familie, von denen einige noch nie zuvor öffentlich gesprochen haben.«The Carters» wird von James Goldston, Steven Baker, Cynthia Childs und Soleil Moon Frye, die auch als Regisseurin fungiert, als ausführende Produzentin produziert und von Paramount Global Content Distribution vertrieben. Für See It Now Studios sind Susan Zirinsky und Terence Wrong als ausführende Produzenten tätig, und Aysu Saliba und Cara Tortora sind leitende Produzenten.